هدنة بين ايطاليا وفرنسا، كونته غدا في باريس بعد الحرب الكلامية بين البلدين

محمود الدليمي انسامد 14 يونيو/ حزيران قرر رئيس الوزراء الايطالي جوزيبه كونته Giuseppe Conte السفر غدا الى باريس للقاء الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون Emmanuel Macron بعد ان اكد بيان صادر عن قصر الرئاسة الفرنسية الاليزيه، ان تصريحات ماكرون لم تستهدف قط الاساءة الى ايطاليا وشعبها. واضاف البيان ان الرئيس الفرنسي ورئيس الوزراء الايطالي اكدا على التزام بلديهما بانقاذ المهاجرين ضمن اطار قواعد الحماية للاشخاص المعرضين للخطر. وجاء قرار كونته بالسفر الى باريس غدا بعد ان تلقى مساء يوم امس مكالمة هاتفية طويلة وودية من قبل الرئيس الفرنسي، شدد فيها على ان الهدف من تصريحاته لم يكن الاساءة الى ايطاليا وشعبها.



واثناء المكالمة الهاتفية، اوضح البيان، ان الرئيس ماكرون طالب دائما بضرورة توفير المزيد من التضامن الاوروبي مع الشعب الايطالي.



يتعين على البلدين (ايطاليا وفرنسا)، تابع البيان، تعميق التنسيق الثنائي والاوروبي لانتهاج سياسة هجرة اكثر فعالية مع دول المنشأ والمرور وذلك عبر ادارة اوروبية افضل للحدود ومن خلال آليات اوروبية تروم الى التضامن مع المهاجرين ومساندتهم. يذكر ان ايطاليا ومالطا رفضتا استقبال سفينة الاغاثة اكواريوس منذ يوم الاحد الماضي في موانئهما والتي تقل ما يزيد على 600 مهاجر بينهم 11 طفلا و 123 قاصرا وسبعة نساء حوامل. وانتهت ازمة مهاجري سفينة اكواريوس بموافقة حكومة مدريد بزعامة الاشتراكي بيدرو سانتشيز Pedro Sánchez على استقبالهم بمدينة فالينسيا. واتهم رئيس الوزراء الفرنسي، Edouard Philippe ايطاليا بعدم الوفاء بالتزاماتها الدولية لرفضها استقبال المهاجرين العالقين في البحر على متن السفينة اكواريوس.



وفي نفس السياق ندد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون بموقف ايطاليا واصفا اياه بالمعيب وغير المسؤول. وذهب الناطق بلسان حزب "الى الامام" حزب الرئيس الفرنسي Gabriel Attal ، الى ابعد من ذلك قائلا ان موقف ايطاليا يبعث على الغثيان. نتيجة لهذه الانتقادات والاهانات طالبت الحكومة الايطالية باعتذار رسمي من حكومة باريس، وترتب عنها ايضا الغاء وزير الاقتصاد الايطالي، جوفاني تريا Giovanni Tria ، لقاء كان مقررا يوم امس مع نظيره الفرنسي برونو لومير Bruno Le Maire ، كما قرر رئيس الوزراء الايطالي جوزيبه كونته الغاء لقاء القمة المقرر يوم غد مع الرئيس الفرنسي ماكرون، قبل ان يتراجع بعد المكالمة الهاتفية السابقة الذكر. وفي سياق متصل وجه قداسة بابا الفاتيكان، فرانتشيسكو Francescoنداء قال فيه:" ثمة حاجة لتغيير العقلية التي ترى في الآخر تهديدا لراحتنا، الى تحفيزه كشخص يمكن له، بفضل قيمه وخبرته الحياتية، ان يمثل قيمة اضافية في مجال ثراء مجتمعنا. وعليه يجب ان ترتكز سلوكياتنا ومواقفنا الاساسية على الذهاب للقاء الآخر والترحيب به والتعرف عليه. يذكر ان نداء البابا كان رسالة وجهت الى المشاركين في حوار " الكرسي الرسولي - المكسيك " حول الهجرة الدولية.

