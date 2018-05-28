الجزائر الثانية عربِيًّا في احتياطي الذهب بـ 174 طن

انسامد - 28 مايو / ايار - صنف مجلس الذهب العالمي الجزائر في المركز الثاني ضمن الدول العربية التي تمتلك أكبر احتياطي من الذهب بـ 174 طن وفقا للموقع الالكتروني للمجلس احتلت الجزائر المركز الثاني عربيا كأكبر دولة تمتلك احتياطي الذهب بـ 174 طن بعد السعودية التي تصدرت القائمة بـ 323 طن حسب ما كشفت عنه بيانات مجلس الذهب العالمي. يذكر أن الدول العربية تمتلك 1006 أطنان من الذهب كاحتياطي لديها، وتظهر أحدث الأرقام أن ليبيا تعد ثالث بلد عربي يمتلك أكبر احتياطي بـ 117 طنا، فيما يملك العراق حوالي 90 طنا من الذهب، والكويت 79 طنا، وتتبعها مصر باحتياطي يقدر 77 طنا.



يقدر احتياطي الذهب في الأردن بـ 44 طنا، وقطر 27 طنا، وسورية 26 طنا، فيما جاءت المغرب في المرتبة العاشرة عربيا بتملك الذهب باحتياطي بلغ 22 طنا.



وبحسب البيانات تمتلك الإمارات العربية المتحدة 8 أطنان من الذهب، فيما تتوزع 14 طنا من الذهب بين دول تونس والبحرين واليمن وعُمان.



في سياق ذي صلة، لا تزال أمريكا تحتل المركز الأول على مستوى العالم في احتياطي الذهب بـ 8133 طنا، ويشير المجلس إلى ارتفاع إجمالي المعروض العالمي من الذهب بنسبة طفيفة ليصل إلى 1063.5 طنا خلال الربع الأول من العام 2018، فيما بلغ إنتاج المناجم 770 طنا، وتراجع الطلب الاستثماري على المعدن النفيس بنسبة 27 بالمائة إلى نحو 287 طنا.



