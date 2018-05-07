طرق راقية لتزيين البيت في رمضان

انسامد - 7 مايو / ايار - اصبح شهر رمضان قاب قوسين أو أدنى منا ، ويحمل معه 30 يومًا من الصيام والتأمل.. و كثيرا ما تستضيف البيوت عزائم الإفطارً أو وجبة سحور حميمة مع الاهل والأصدقاء المقربين لهذا يجب اعداد المنزل بشكل يتناسب مع روحانيات هذا الشهر الكريم من خلال تعبيره عن اللمسات المنزلية الفاخرة وأدوات المائدة و المفارش الخاصة و الاكسسوارات التي تتناسب مع دفء هذا الشهر .



تقدم مجلة فوج عربية بعض الافكار لتزيين البيت و الملابس المميزةلاستقبال الضيوف اثناء هذا الشهر و تشير الي ضرورة اعداد مفارش مائدة و غطيان الاثاث ذات الطابع العربي و الاسلامي بالاضافة الي أدوات مائدة أنيقة ستثير إعجاب الضيوف .



وبينما يستدعي رمضان استخدام بالتأكيد أفضل أدوات المائدة ، لا يجب إغفال التفاصيل الصغيرة مثل الشموع وتزيين الحوائط بالرسوم العربية الخطية واستخدام الشموع ذات الروائح المحببة مثل الليمون والنعناع و القرفة مما يخلق جوًا هادئًا بينما تستمتع بفنجان من الشاي بعد الافطار الذي يتم تقديمه في إبريق شاي واكواب مناسبة للجو العام السائد بالبيت و يجب الحرص كذلك علي توفير لعبة طاولة للتسلية مع العائلة والأصدقاء اثناء السهرات الممتدة ما بين الافطار حتي ماقبل السحور واضافة الفانوس ذو الشموع و فرش السجاد العربي او الكليم .



وتقول فوج ارابيا انه رغم ان الشهر المقدس هو وقت الروحانيات ، والعطاء ، والتواصل مع أفراد الأسرة والأصدقاءالا إنه أيضًا شهر يتضمن جدولًا اجتماعيًا مزدحمًا لا مثيل له حيث يقدم لنا كل من إيلي صعب ، ألبرتا فيريتي ، وفالنتينو كارولينا هيريرا وبثينا الكثير من الازياء لاستقبال الضيوف تلك المطعمة بالنقوش المذهبة ، والطلاء اليدوي المعدني ، والتطريز بالذهب ،بينما تقدم لنا المصممة العمانية أمل الريسي العباءات التي تزينها الأزهار بأشكالها الفريدة في إيماءة معاصرة للثوب التقليدي.



https://en.vogue.me/culture/living/ramadan-home-decorations/