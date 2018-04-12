قمة عالمية حول الابتكارات في مجال الغذاء تبدأ 7 مايو

انسامد 12 ابريل/ نيسان يبدأ في السابع من أيار / مايو القادم مؤتمرقمة عالمي حول الغذاء حيث يوجه هوارد شولتز الرئيس التنفيذي لشركة ستار بكس الكلمة الرئيسية للمؤتمر . ومن المقرر أن يوجه جون كيري وزير خارجية الولايات المتحدة الأسبق كلمة إلى المؤتمر حول تأثير النظام الغذائي على المتغيرات المناخية العالمية و المبادرات السياسية المستدامة، كما يشارك في المؤتمر عدد من رؤساء الشركات العالمية الكبري و منها ميكروسوفت . روما / تم في روما اليوم الأعلان عن عقد الدورة الرابعة من مؤتمر قمة الابتكار في مجال الغذاء والذي يطلق عليه اسم ' جذور و رقائق ' ، و الذي يعد أهم حدث دولي يتم تخصيصه للابتكارات في مجال الغذا ء ، وذلك في حضور عدد من كبار المسئولين الدوليين ومن بينهم كوستاس ستامولويس المدير العام المساعد لمنظمة الأغذية العالمية ' الفاو ' .



ومن المقرر أن تبدأ القمة العالمية حول الابتكارات في مجال الغذاء اعمالها في السابع من أيار / مايو القادم وتستمر أربعة أيام بمدينة ميلانو .



وعلى مدى الأيام الأربعة سيناقش المؤتمر خلال جلساته عددا كبيرا من الموضوعات والقضايا المتعلقة بالغذاء و الإبتكار ، و كذلك قضية المتغيرات المناخية والقضايا الاقتصادية المرتبطة بالزارعة و كذلك قضية هدر الغذاء . ويتحدث في المؤتمر أكثر من 200 مسئول وخبير من كافة أنحاء العالم بمن فيهم المستثمرون و السياسيون حيث تدور المناقشات حول التحديات التى تواجه كوكب الأرض . كما يركز المؤتمر خلال دورته هذا العام على قضية المياه و التي تعد واحدة من أهم التحديات التي تواجه العالم خلال السنوات القادمة . ومن ناحيته اكد ماركو جوالتيري رئيس و مؤسس هيئة " بذور و رقائق " ان الدورة الرابعة من المؤتمر تمثل خطوة هامة علي الطريق الذي بدأ عام 2015 عندما اصبح الغذاء و البيئة علي راس تحديات العالم لسنوات قادمة