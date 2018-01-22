هذه المدن الأكثر إقبالا على الزوجة الثانية فى السعودية

انسامد - 22 يناير / كانون ثاني - تصدرت منطقتا الباحة وحائل مدن السعودية فى نسبة تعدد الزوجات من بين مناطق المملكة، بينما الأقل المنطقة الشرقية وتبوك فى إحصائية حول نسبة الزواج من الزوجة الثانية فى السعودية، حسبما ذكرت وسائل إعلام عربية، وفقا لإحصائية نشرها المتخصص فى علم الوبائيات والإحصاء الحيوى الدكتور إبراهيم الجعفرى عبر حسابه على تويتر، بينت نسبة الزواج من الزوجة الثانية فى السعودية.



كما وصل عدد المتزوجين من أجنبيات فى الرياض لأكثر من 29 ألف سعودى فى الرياض و40 ألفاً فى مكة، ومن بينهم معددون أيضا، وقال الدكتور الجعفرى، إن مصدر المعلومات التى نشرها هيئة الإحصاء العامة، وقدم الدكتور الجعفرى نسبة المعددين فى السعودية عن طريق الفرق بين عدد المتزوجين والمتزوجات مقسوما على إجمالى عدد المتزوجات.



وأشار إلى أن تخصصه فى علم الوبائيات والإحصاء الحيوى والفضول دفعه لحساب النسبة، ليقدمها كمعلومات إنثربولوجية عن السعودية، طبقا لمعلومات هيئة الإحصاء العامة.



الأقل فى الشرقية وتبوك وسجلت الإحصائية أقل النسب فى الزواج من الثانية فى منطقتى الشرقية وتبوك، حيث تبلغ فى الشرقية 0.3% بينما فى تبوك 1.3% فيما كانت فى الباحة 14.2% كأعلى نسبة فى السعودية، بينما احتلت حائل المرتبة الثانية فى الأعلى زواجا من الثانية بنسبة 11.8%. وتوزعت النسب المتبقية بين بقية المناطق.



ولم يبين الدكتور الجعفرى الأسباب فى ارتفاع نسبة الزواج من الثانية فى منطقتى الباحة وحائل وربطها بعوامل اجتماعية أو بيئية، أو أى من الأسباب المحيطة والمؤثرة فى هذه الزواجات.



كما لم تؤثر هذه النسب المرتفعة بالمنطقتين فى نسب المواليد وارتفاعها فى الباحة وحائل، كما لم تخفض نسبة تدنى الزواج من الثانية فى الشرقية وتبوك من عدد المواليد فى هاتين المنطقتين.



