داماك الاماراتية تستحوذ علي بيت الازياء كافالي

انسامد - 3 ديسمبر - كانون الاول - استحوذ مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة داماك ، الملياردير الإماراتي، حسين سجواني، على دار الأزياء الإيطالية المشهورة روبرتو كافالي .



وأعلنت مجموعة "دايكو" المملوكة من سجواني،أن عملية الاستحواذ على دار الأزياء الإيطالية التي ترجع جذورها إلى مدينة فلورنسا، جاءت عبر شركة فيجين انفيستمنت الخاصة التابعة لرجل الأعمال الإماراتي، يوم 28 نوفمبر، دون الكشف عن قيمة الصفقة.



ونقلت "دايكو" عن سجواني قوله في البيان: "أعتقد أن صدى هذه العلامة التجارية يتردد مع فكرتنا عن الفخامة".



وسجواني هو رئيس مجلس إدارة شركة داماك العملاقة في دبي المعروفة بتطوير المشاريع الكبرى مثل نادي ترامب الدولي للغولف الذي افتتح في الإمارة شهر فبراير 2017.



ومرت دار الأزياء "كافالي بأزمات مالية متكررة في السنوات الأخيرة، وفي أكتوبر الماضي، أيدت محكمة في ميلانو اتفاقية إعادة هيكلة الشركة مع دائنيها، ما سمح لشركة سجواني بالاستحواذ على العلامة التجارية الفاخرة.



