أنسامد - 28 نوفمبر /تشرين الثايي - أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عن تكريم مدير التصوير الإيطالي فيتوريو ستورارو، الذي يعد أحد أعظم مصوري السينما في العالم، في حفل ختام الدورة 41، مساء الجمعة المقبلة، تقديرا لمسيرة سينمائية حافلة بالإنجازات امتدت لأكثر من 5 عقود.



ويعقد "ستورارو" اليوم الخميس، جلسة حوارية مغلقة، يلتقي فيها مع مديري التصوير، ويديرها مدير التصوير إسلام عبد السميع.



ولد فيتوريو ستورارو في روما عام 1940، تعاون خلال مشواره الفني، مع عدد من أبرز المخرجين منهم؛ وودى آلان، وبرناردو برتولوتشي، وفرانسيس كوبولا، وأرن بيتى، وكارلوس ساورا، وفاز بأكثر من 50 جائزة دولية، من بينها ثلاثة جوائز أوسكار، عن فيلم "القيامة الآن" عام 1979 ، وفيلم "الحُمر" عام 1982، وفيلم "الإمبراطور الأخير" عام 1988، كما حصل " ستورارو" على جائزة البافيتا لاحسن مصور سينمائى من الأكاديمية البريطانية للأفلام عن فيلم "السماء الواقية" عام 1991، وجائزة إيمي برايم تايم عن فيلم Dune عام 2001، وجائزة Technical Grand Prize من مهرجان كان عن فيلم تانجو عام 1998، وجائزة التميز من مهرجان لوكارنو والجائزة الفخرية من مهرجان IBAFF، كما فاز بكثير من الجوائز عن مجمل أعماله.



وإلى جانب الجوائز التي فاز بها فيتوريو ستورارو ترشح لأكثر من 36 جائزة أخرى، من بينها الأوسكار أيضا.



