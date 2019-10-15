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ريتشارد جير يزور معرض اوفيزي بفلورنسا
    انسامد - 15 اكتوبر - تشرين اول - زار ريتشارد جير معرض أوفيزي في فلورنسا يوم امس الاثنين.

    وقالت ادارة المعرض إن ابواب المعرض قد فتحت له بشكل استثنائي لانه يغلق عادة يوم الاثنين ، قد فتح أمامه بشكل خاص ، كما هو الحال بالنسبة للأشخاص المهمين الآخرين.

    وقال مدير معرض الصور إيكي شميدت ان النجم الامريكي استعرض روائع ليوناردو دا فينشي ومايكل أنجلو وبوتيتشيلي وبييرو ديلا فرانشيسكا ، و اضاف ان ريتشارد جير فنان يتمتع بالفضول و له نظرة مختلفة للفنون الايطالية ".

    سيحصل جيري قريباً على مفاتيح عاصمة توسكان من رئيس البلدية داريو نارديلا.

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