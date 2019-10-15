ريتشارد جير يزور معرض اوفيزي بفلورنسا

انسامد - 15 اكتوبر - تشرين اول - زار ريتشارد جير معرض أوفيزي في
فلورنسا يوم امس الاثنين.
وقالت ادارة المعرض إن ابواب المعرض قد فتحت له بشكل استثنائي
لانه يغلق عادة يوم الاثنين ، قد فتح أمامه بشكل خاص ، كما هو
الحال بالنسبة للأشخاص المهمين الآخرين.
وقال مدير معرض الصور إيكي شميدت ان النجم الامريكي استعرض روائع
ليوناردو دا فينشي ومايكل أنجلو وبوتيتشيلي وبييرو ديلا فرانشيسكا
، و اضاف ان ريتشارد جير فنان يتمتع بالفضول و له نظرة مختلفة
للفنون الايطالية ".
سيحصل جيري قريباً على مفاتيح عاصمة توسكان من رئيس البلدية داريو
نارديلا.