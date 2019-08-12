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فوز الفيزيائي الإيطالي فيرار بجائزة Breakthrough Prize
اشتهرت باسم "جوائز أوسكار العلوم"
    أنسامد - 12 أغسطس / آب - أعلنت لجنة الاختيار أن الفيزيائي الإيطالي سيرجيو فيرارا 74 عاما ، حصل على جائزة Breakthrough Prize المرموقة، التي اشتهرت باسم "جوائز أوسكار العلوم".

    ووفقا لموقع جائزة Breakthrough Prize تم أيضا تكريم فريدمان (معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا وجامعة ستانفورد) وبيتر فان نيوينهوزن (جامعة ستوني بروك) ، على "اختراع الجاذبية الفائقة ، التي تعد فيها المتغيرات الكمية جزءا من وصف هندسة الزمان والمكان". ويعد فيرارا زميل المعهد الوطني للفيزياء النووية (INFN) وعضو معهد Bhaumik للفيزياء النظرية في جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس.

    وهو يعيش في جنيف مع زوجته روزانا.

    وقد حصل على مبلغ 3 ملايين دولار قيمة الفوز بالجائزة.

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