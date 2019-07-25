رائد الفضاء الإيطالي لوكا بارميتانو يكتب أول تغريدة لة

أنسامد - 25 يوليو/ تموز - كتب رائد الفضاء الإيطالي لوكا بارميتانو Luca Parmitano يوم أمس الأربعاء أول تغريدة له من موقعه كقائد لمحطة الفضاء الدولية"، قائلا "يا لها من رحلة لا تصدق".



وأضاف "إن سيوز Soyuz هي حقا مركبة غير عادية وأداءها لا تشوبه شائبة".



كما وصف بارميتانو البانوراما الأولى التي شوهدت في المدار ، قائلا: "أفضل ما يمكن: غيوم ليلية ساحرة سماوية تأخذ الألباب " كان رائد فضاء وكالة الفضاء الأوروبية (ESA) يعلق على تغريدة بثت بها ناسا أثناء الإطلاق، مع الأمريكي أندرو مورجان والروسي ألكسندر سكفورتسوف ، في 20 يوليو.



