وفاه مطرب أوبرا ميلانو التينور "جوزيبي بيلانكا" في حادث سير

أنسامد - 6 يوليو /تموز - توفي مطرب دار أوبرا لا سكالا في ميلانو التينور "جوزيبي بيلانكا" ليلة الخميس الماضي عندما إصطدمت دراجته النارية في شاحنة في إقليم لومبارديا.



كان جوزيبي بيلانكا ، 48 عاما، يركب دارجته النارية هوندا هورنت ، عندما اصطدم بشاحنة في ساحة أوفيديو، لأسباب غير معروفة حتى الآن.



وقالت الشرطة إنه يبدو أن شاحنة البضائع الثقيلة لم تحترم علامات الطريق، مشيرا أن تأثير الحادث كان هائلا وتوفي بيلانكا على الفور.



درس بيلانكا - الذي ولد في باليرمو - في المعهد الموسيقي في مدينته قبل انضمامه إلى جوقة دار أوبرا تياترو ماسيمو في باليرمو.



في عام 2004 ، فاز بمسابقة دولية في La Scala ، وواصل الغناء كجزء من الفرقة وأيضا كعازف منفرد. أعربت أوبرا لا سكالا عن تعازيها العميقة لعائلة بيلانكا وقالت أن عرض مادنيري لفيردي يوم الأحد سيخصص له، مع الوقوف والتزام الصمت لمدة دقيقة قبل العرض.



