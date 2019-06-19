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اختيار اديل سامارتينو ملكة جمال ايطاليا
    انسامد - 19 يونيو - حزيران - رشحت الايطالية اديل سامارتينو لتمثيل ايطاليا في مسابقات ملكة جمال العالم و التي ستجري يوم 7 ديسمبر في تايلاند.

    و تبلغ اديل 23 عاما و هي طبيبة نفسية و تم اختيارها يوم 15 يونيو من بين 50 متسابقة في جاليبولي التي تستضيف تصفيات ملكة جمال العالم منذ 12 عاما..وقد جاءت كاتيا ريباريلي وصيفة ثانية و لورينزا دي سيزار كوصيفة ثالثة.

    و يبلغ طول اديل 1.75 ذات عيون بنية فاتحة و شعر طويل وقد اتمت منذ بضعة اشهر دراساتها في مجال العلوم و التقنيات النفسية بجامعة سيور اورسولا بينينكازا في نابولي.

    تفكر اديل في التخصص اما في علم الاجرام او علم النفس و تتحدث الانجليزية و تهوي سماع الموسيقي الايطالية و تمارس الرياضة..و قد اهدت فوزها الي والديها اللذان شجعاها علي خوض المسابقات .

    سيتم نقل نهائيات مسابقات ملكة جمال ايطاليا يوم 18 يونيو علي قناة التليفزيون الوطنية " دونا ".

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