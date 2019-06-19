اختيار اديل سامارتينو ملكة جمال ايطاليا

انسامد - 19 يونيو - حزيران - رشحت الايطالية اديل سامارتينو
لتمثيل ايطاليا في مسابقات ملكة جمال العالم و التي ستجري يوم 7
ديسمبر في تايلاند.
و تبلغ اديل 23 عاما و هي طبيبة نفسية و تم اختيارها يوم 15 يونيو
من بين 50 متسابقة في جاليبولي التي تستضيف تصفيات ملكة جمال
العالم منذ 12 عاما..وقد جاءت كاتيا ريباريلي وصيفة ثانية و
لورينزا دي سيزار كوصيفة ثالثة.
و يبلغ طول اديل 1.75 ذات عيون بنية فاتحة و شعر طويل وقد اتمت منذ
بضعة اشهر دراساتها في مجال العلوم و التقنيات النفسية بجامعة
سيور اورسولا بينينكازا في نابولي.
تفكر اديل في التخصص اما في علم الاجرام او علم النفس و تتحدث
الانجليزية و تهوي سماع الموسيقي الايطالية و تمارس الرياضة..و قد
اهدت فوزها الي والديها اللذان شجعاها علي خوض المسابقات .
سيتم نقل نهائيات مسابقات ملكة جمال ايطاليا يوم 18 يونيو علي قناة
التليفزيون الوطنية " دونا ".