أنسامد - 16 مايو /ايار - يفتتح مهرجان "OnDance" لروبرتو بول في
نابولي من يوم السبت وحتى الأحد في مواقع عبر المدينة الساحلية
الجنوبية ، بما في ذلك بيازا مونيبتشيو ، وماشيو أنجيونو ،
والواجهة البحرية وفورتشيلا.وسيقام العرض النهائي في أرينا
فليغريا.
قال بول: "أنا سعيد جدًا بالعودة إلى نابولي بعد ثماني سنوات".
وقال النجم "إنها مدينة أبدت دائمًا عاطفة كبيرة وحماسة وإعجابا بي
، وأنا أكثر سعادة لأخذ هذا الاحتفال الكبير باليه هنا" ، مشيرةً
إلى أن الإدارة المحلية قدمت "دعمًا كبيرًا" للحدث. منظمة.
"هذا هو تقديري وبفضل هذه المدينة".
عقدت النسخة الأولى من OnDance في ميلانو ، حيث ستعود في يونيو.
قال بول إن الغرض من الحدث هو إخراج "رقص الباليه من أماكن النخبة
بهدف تقريب الجميع من هذا الفن ، ولكي ينجح ، من الضروري أن يذهب
الرقص إلى الأماكن التي يذهب إليها الناس".
تم تنظيم دروس الرقص للجميع ، بما في ذلك الأطفال ، على شاطئ البحر
مع أنواع تتراوح من الباليه الكلاسيكي إلى الهيب هوب والتانجو
والرقص الحديث والمعاصر.
ستقام مسابقة "Red Bull Dance Your Style" ، وهي مسابقة للرقص في
الشوارع ، في بيازا دانتي.
سيشارك بول وكاتب الروايات المشهور ماوريتسيو دي جيوفاني من نابولي
في نقاش مفتوح حول نابولي والفن في ساحة فورسيلا.