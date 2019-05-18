أنسامد - 16 مايو /ايار - يفتتح مهرجان "OnDance" لروبرتو بول في نابولي من يوم السبت وحتى الأحد في مواقع عبر المدينة الساحلية الجنوبية ، بما في ذلك بيازا مونيبتشيو ، وماشيو أنجيونو ، والواجهة البحرية وفورتشيلا.وسيقام العرض النهائي في أرينا فليغريا.



قال بول: "أنا سعيد جدًا بالعودة إلى نابولي بعد ثماني سنوات".



وقال النجم "إنها مدينة أبدت دائمًا عاطفة كبيرة وحماسة وإعجابا بي ، وأنا أكثر سعادة لأخذ هذا الاحتفال الكبير باليه هنا" ، مشيرةً إلى أن الإدارة المحلية قدمت "دعمًا كبيرًا" للحدث. منظمة.



"هذا هو تقديري وبفضل هذه المدينة".



عقدت النسخة الأولى من OnDance في ميلانو ، حيث ستعود في يونيو.



قال بول إن الغرض من الحدث هو إخراج "رقص الباليه من أماكن النخبة بهدف تقريب الجميع من هذا الفن ، ولكي ينجح ، من الضروري أن يذهب الرقص إلى الأماكن التي يذهب إليها الناس".



تم تنظيم دروس الرقص للجميع ، بما في ذلك الأطفال ، على شاطئ البحر مع أنواع تتراوح من الباليه الكلاسيكي إلى الهيب هوب والتانجو والرقص الحديث والمعاصر.



ستقام مسابقة "Red Bull Dance Your Style" ، وهي مسابقة للرقص في الشوارع ، في بيازا دانتي.



سيشارك بول وكاتب الروايات المشهور ماوريتسيو دي جيوفاني من نابولي في نقاش مفتوح حول نابولي والفن في ساحة فورسيلا.



