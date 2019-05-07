جولة وداع جوان باييز: في ايطاليا 19 يوليو

انسامد - 7 مايو - ايار - تصل المغنية و كاتبة كلمات الاغاني الامريكية جوان باييز الي ايطاليا يوم 19 يوليو في اطار جولة الوداع التي بداتها في 2018 و قد وصلت الان الي القارة الاوروبية في احدي مراحل جولة الوداع ..و في ايطاليا ستشارك في مهرجان الورود في حديقة السيرتوزا دي كولينيو .. و سيدور المهرجان هذا العام حول اكتشاف قواعد جديدة لخلق مجتمع جديد و طرق بناء هذا المجتمع و قسمه و اي الطرق يسلكها للمستقبل و اي الطرق استخدمت في الماضي.



غنت جوان الكثير من الاغنيات علي مدي نصف قرن من الزمان لتصبح ليس فقط الصوت النسائي الاشهر في ستينيات القرن الماضي و لكنها اصبحت ايقونة الجيل في هذا الوقت .. فكانت تقف في الصفوف الاولي في حركة الحقوق المدنية تحت قيادة مارتن لوثر كينج و لفتت الانظار الي حركة الكلام الحر لسيزر شافيز..كما نظمت حركة مقاومة للحرب في فيتنام و ساندت الديكسي شيكس لشجاعتهم في الاعتراض علي الحرب في العراق و مؤخرا سجلت اعتراضها علي اقامة شركة داكوتا لخط انابيب بترول في محمية سيوكس في ستاندينج روك.



و قد بدات جوان جولتها في 2018 في اعقاب خروج البومها الاخير الي النور و بعد عشر سنوات من صدور اخر اسطوانة لها و التي تم تسجيلها في عشرة ايام فقط في لوس انجلوس .



