قاعة جنوة الشهيرة، بين الاحداث الرياضية والفنية

أنسامد 30 إبريل/نيسان - تعد قاعة جنوة الرياضية القديمة مبنى رائعا شهد العشرات من مسابقات ألعاب القوى، وحفلات فرقة البيتلز وسيناترا وبافاروتي، وحتى النسخة الوحيدة من بطولة سوبر بول الإيطالية في عام 1983.



وأخيرا الحلقة الثالثة من مسلسل Petra، الذي يدور حول أربع قصص أنثوية مستوحاة من شخصية المحقق بيترا ديليكادو من برشلونة، وهو من المحققين المشهورين على مستوى في العالم، بطل أفضل روايات اليسيا غيمينز بارتليت، والتي بيع منها في إيطاليا أكثر من مليون ونصف المليون نسخة.



المسلسل من تمثيل باولا كورتيليزي وإخراج ماريا سوله تونياتسي. ومن المقرر إذاعته قريبا على قناة Sky Cinema.