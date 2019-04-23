معرض للمصور باولو دي باولو في ماكسي حتي 30 يونيو

انسامد - 23 ابريل - نيسان - ينظم متحف الفن المعاصر ماكسي معرضا
للمصور الفوتوغرافي باولو دي باولو من الان و حتي اخر يونيو القادم
و يعرض خلاله حوالي 250 الف صورة من ارشيفه لم تكن معروفة حتي الان
.
و قد قام المصور الايطالي الذي ولد عام 1925 بتصوير انا مانياني و
هي ممددة تحت اشعة الشمس و صوفيا لورين و هي تتزين و تمعن في ابراز
النظرات و اللمسات و اخيرا صورة القبلة الشهيرة بين مارشيلو
ماستروياني و فاي دوناواي و التي اشعلت قصة الحب بينهما.
ظل باولو علي مدي 14 عاما المصور الافضل علي الاطلاق في صحيفة
الموندو الايطالية و قدم من خلالها بورتريهات النجوم بالاضافة الي
تحقيقات من ايطاليا و العالم اجمع ..و لكنه ابتعد عن الساحة مع
هجمة الباباراتزي و هنا اعتزل التصوير تماما و كرس حياته للدراسات
الفلسفية و الابحاث التاريخية .
في بداية الالفينات عثرت ابنته سيلفيا في قبو المنزل علي ارشيف هذا
المصور الفنان و هو عبارة عن 250 الف صورة لم تكن تعلم عنها شيئا
.. و تسجل كلها تاريخ ايطاليا و العالم في الخمسينات و الستينات من
القرن الماضي و تعكس كذلك طريقة مختلفة في التصوير الفوتوغرافي.
و يقول دي باولو اليوم" لقد كنا هواة"...و كم كان مؤلما الابتعاد
عن التصوير..
و يعكس الارشيف الخاص به صوره ايطاليا الفقيرة والامية و اول سيارة
و صور الجنازات و الغابات .
كانت كثير من الصور غير معروفة حتي الان مثل تلك التي تصور اوريانا
فالاتشي تستحم في فينيسيا و القبلة بين سيمون سيجنوريت وإيف
مونتاند على تل أفنتين و يقول انها كانت حميمية للغاية و لم يكن من
الممكن نشرها في الصحف ..
و كما تقول مديرة المتحف جيوفانا ميلاندري " كل هذا التاريخ وهذه
المبادئ تدفعنا الي التفكير فيما يحدث حاليا من الصور المسروقة و
السيلفي".