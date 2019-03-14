عرض فيلم مايكل جاكسون في ايطاليا يومي 19 و 20 مارس

انسامد - 14 مارس - اذار - يعرض في ايطاليا يومي 19 و 20 مارس الحالي الفيلم التسجيلي الصادم " تذكر الوقت " لمايكل جاكسون علي تليفزيون "نوفي" في اوقات الذروة .



و يحكي الفيلم قصة طفلين جيمس سافشوك 10 سنوات و ويد روبسون 7 سنوات اللذان اصبحا صديقين لجاكسون و كم كانا و عائلتيهما منبهرين بحياة المغني عندما كان في قمة نجاحه.



و يبلغ روبسون و سافشوك الان الثلاثين من العمر حيث يصفان بالتفصيل الدقيق الأفعال التي يدعيان أن النجم العالمي ارتكبها ضدهما و كيف اثرت الصدمة عليهما ليس فقط عندما كانا طفلين و لكن عندما كبرا و اصبحا مسئولين عن عائلتيهما .



و قد اذيع الفيلم في الولايات المتحدة الامريكية للفت الانظار الي الانتهاكات الجنسية للأطفال و سوف يعرض في ايطاليا متحديا بذلك الخيال الجمعي الذي يميل الي السكوت عن هذا الموضوع الذي يتعلق باحد رموز الشهرة مثل مايكل جاكسون . و يضم الفيلم تسجيلات متميزة لمسرحيات نجم البوب في امريكا و انجلترا و شهادات كثير من الاشخاص يتحدثون عن الانتهاكات الجنسية التي يتعرض لها الاطفال.



