لأول مرة.. ماريا كاري تحيي حفلا فنيا في السعودية

أنسامد - 28 يناير /كانون الثاني - أعلنت مدينة الملك عبدالله الاقتصادية عن احياء الفنانة الأمريكية، ماريا كاري، لحفل موسيقي، نهاية الشهر الجاري، وذلك في أمسية فنية ضمن فعاليات البطولة السعودية الدولية للجولف.



وقالت مدينة الملك عبدالله الاقتصادية في صفحتها بتويتر: "ولأول مرة في المملكة ! وفي احدى الامسيات الفنية في منطقة الترفيه..



الفنانة العالمية ماريا كاري وذلك ضمن الفعاليات المصاحبة للبطولة السعودية الدولية لمحترفي الغولف في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية (كيك)".



ومن المنتظر أيضا أن تشهد المدينة في الليلة نفسها عددا من العروض الفنية والموسيقية بحضور عدد من مشاهير الموسيقى، كالفنان العالمي "تييستو".



