رسالة من البرلمان الايطالي للحكومة المصرية حول امل فتحي

انسامد - 16 اكتوبر - تشرين الاول - اعرب رئيس البرلمان الايطالي روبرتو فيكو عن انزعاجه من الحكم بالسجن عامين و الغرامة الصادر من القضاء المصري بحق الناشطة المصرية امل فتحي عضو حركة 6 ابريل .



ومن جهتهم وجه عدد من البرلمانيين الايطاليين اعضاء مجموعة ام 5 نجوم و هي اهم تجمع في البرلمان الايطالي رسالة مفتوحة للحكومة المصرية بشان ناشطة 6 ابريل امل فتحي المتهمة سب وقذف موظفى بنك مصر عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، ونشر أخبار كاذبة والتحريض على قلب نظام الحكم. يؤكد البرلمانيون في رسالتهم انهم شاهدوا الفيديو محل الاتهام عدة مرات و ليس لديهم اية شكوك حول نوايا الناشطة التي لم تكن تهدف سوي تسليط الضؤ علي افتقار المرأة المصرية لاي نوع من الحماية.



وتسائل البرلمانيون حول ما اذا كان هذا يندرج تحت مسمي الارهاب و حول سبب تخوف مصر من فتاة لا تطالب سوي بحماية السيدات من التحرش الجنسي ..كما قالوا في رسالتهم هل اصبحت مصر مهد الحضارات ترتعد خوفا من فتاة بسيطة؟ واضاف البرلمانيون ان امل تدافع عن قضية عادلة و لا تستحق السجن لمجرد دفاعها عن حقوق المرأة المصرية .



حكمت محكمة جنح المعادي يوم 29 سبتمبر الماضي على أمل فتحي بالسجن سنتين وغرامة عشرة الاف جنيه، وكفالة عشرون الف جنيه لايقاف تنفيذ العقوبة، وذلك في اتهامها بالاساءة للجيش واستخدام الفيسيوك في نشر اخبار كاذبة والتحريض على قلب نظام الحكم.



وتواجه المتهمة بالقضية 621 لسنة 2018، حصر أمن دولة عليا، عدة اتهامات منها الانضمام لجماعة محظورة، ونشر أخبار كاذبة، وبث مقطع فيديو على شبكة التواصل الاجتماعى (فيس بوك) كوسيله من الوسائل الإعلامية للتحريض على قلب نظام الحكم المصرى، ونشر مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي (فيس بوك) لبث اشاعات كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعى .



