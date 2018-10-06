قرينة الرئيس الأمريكى تحل ضيفة على أهرامات مصر الخالدة

أناسمد - 6 أكتوبر / تشرين الأول/ - قامت قرينة الرئيس الأمريكى ميلانيا ترامب، عصر اليوم /السبت/، بزيارة أهرامات مصر الخالدة.



وأعربت ميلانيا - فور وصولها إلى بانوراما الأهرامات برفقة وزير الآثار خالد العنانى - بنظراتها عن مدى انبهارها بعظمة أهرامات مصر الخالدة، لتطالع إحدى أهم صفحات التاريخ ومهد الحضارة الإنسانية.



وفور وصول قرينة الرئيس الأمريكي إلى الأهرامات، قدمت فرقة أوبرا باليه القاهرة عرضا راقصا بالملابس الفرعونية تعكس عظمة الحضارة المصرية.. والتقط عدد كبير من المصوريين الصحفيين صورا تذكارية لميلانيا مع الأهرامات وأبو الهول.. ثم استكملت ميلانيا، فور مغادرتها منطقة البانوراما، جولتها بمنطقة الأهرامات.



وكانت قرينة الرئيس الأمريكى قد وصلت إلى منطقة الأهرامات، في وقت سابق، وضم الموكب المصاحب لها أكثر من 40 سيارة.



وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي والسيدة قرينته قد إستقبلا اليوم بقصر الاتحادية السيدة ميلانيا ترامب.



