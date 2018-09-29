مهرجان الإسكندرية السينمائى يكرم الإيطالى فرانكو نيرو

أنسامد - 29 سبتمبر /أيلول/ - قررت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائى لدول البحر المتوسط، برئاسة الناقد الأمير أباظة، تكريم الفنان الإيطالى فرانكو نيرو، عن مشواره السينمائى فى الدورة 34 المقرر إقامتها فى الفترة من 3 إلى 8 أكتوبر المقبل.



الجدير بالذكر، أن الفنان الإيطالى ولد فى مدينة بارما، وبدأ مسيرته الفنية عام 1962، حيث درس الاقتصاد قبل أن ينتقل إلى دراسة المسرح فى مسرح ميالنو الصغير، ولعب أول دور رئيسى له فى فيلم "جانجو" عام 1966 للمخرج سيرجيو كوربوتشى، الذى ساهم فى ظهوره فى 8 أفلام خلال تلك السنة، ما جعله يصبح واحدا من النجوم المشهورين.



وشارك خلال مسيرته الفنية بعدد كبير من الأفلام، أبرزها فيلم "الكتاب المقدس فى البداية"، و"عشرة أيام هزت العالم"، و"اعترافات رجل بوليس أمام المفتش العام"، كما يعد دوره فى فيلم "21 ساعة فى ميونخ" من أهم أفلامه التى شارك فيها خلال مسيرته الفنية.



وبرع فرانكو نيرو فى جميع الأدوار التى قدمها خلال مسيرته الفنية، والتى استمرت 50 عاما، وإلى يومنا هذا هو واحد من أهم النجوم الإيطاليين فى التاريخ.



