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"أوين ويلسون" غادر بطائرة خاصة للجونة بعد جولة بالقاهرة
    انسامد - 26 سبتمبر - ايلول - غادر القاهرة اليوم الأربعاء الفنان العالمى " أوين ويلسون" الحاصل على جائزة " جولدن جلوب " متوجها بطائرة خاصة إلى الجونة بعد جولة سياحية لزيارة المعالم الأثرية بالقاهرة خلال زيارته لمصر ..

    وكان " ويلسون " الذى يشارك فى فعاليات الدورة الثانية لمهرجان الجونة السينمائى بمنتجع الجونة السياحى قد قام بجولة سياحية لزيارة المعالم السياحية والأثرية ورافقه فى جولته بشوارع خان الخليلى الدكتورة " رانيا المشاط" وزيرة السياحة وذلك فى إطار دعم وتنسيط السياحة المصرية واستثمار القوة الناعمة ..

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