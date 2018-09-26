"أوين ويلسون" غادر بطائرة خاصة للجونة بعد جولة بالقاهرة

انسامد - 26 سبتمبر - ايلول - غادر القاهرة اليوم الأربعاء الفنان
العالمى " أوين ويلسون" الحاصل على جائزة " جولدن جلوب " متوجها
بطائرة خاصة إلى الجونة بعد جولة سياحية لزيارة المعالم الأثرية
بالقاهرة خلال زيارته لمصر ..
وكان " ويلسون " الذى يشارك فى فعاليات الدورة الثانية لمهرجان
الجونة السينمائى بمنتجع الجونة السياحى قد قام بجولة سياحية
لزيارة المعالم السياحية والأثرية ورافقه فى جولته بشوارع خان
الخليلى الدكتورة " رانيا المشاط" وزيرة السياحة وذلك فى إطار دعم
وتنسيط السياحة المصرية واستثمار القوة الناعمة ..