"أوين ويلسون" غادر بطائرة خاصة للجونة بعد جولة بالقاهرة

انسامد - 26 سبتمبر - ايلول - غادر القاهرة اليوم الأربعاء الفنان العالمى " أوين ويلسون" الحاصل على جائزة " جولدن جلوب " متوجها بطائرة خاصة إلى الجونة بعد جولة سياحية لزيارة المعالم الأثرية بالقاهرة خلال زيارته لمصر ..



وكان " ويلسون " الذى يشارك فى فعاليات الدورة الثانية لمهرجان الجونة السينمائى بمنتجع الجونة السياحى قد قام بجولة سياحية لزيارة المعالم السياحية والأثرية ورافقه فى جولته بشوارع خان الخليلى الدكتورة " رانيا المشاط" وزيرة السياحة وذلك فى إطار دعم وتنسيط السياحة المصرية واستثمار القوة الناعمة ..



