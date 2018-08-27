نصائح يولاندا حديد لشباب دائم

انسامد - 27 اغسطس / اب / يولاندا حديد هي ام عارضي الازياء المشهورين جيجي وبيلا و انور ابنائها من زواجها الاول من الفلسطيني محمد انور حديد و الذي مازالت تحتفظ باسمه.



لا تزال يولاندا التي تبلغ من العمر 54 عاما تحتفظ بشبابها وتفتخر بممارسة الرياضة بانتظام وهي مازالت تتمتع بالابتسامة المشرقة والميزات اللافتة للنظر.. و تعزو ذلك الي روتين تدريبي متنوع و نظامها الغذائي الصحي .



تأكل يولندا حديد غذاءً متوازناً يتألف من المكونات الطازجة والفواكه والخضروات التي تزرع في رقعة خاصة بهاكما تتبع نظام غذائي عضوي متنوع ومليء بالفيتامينات.



بالنسبة لممارسة الرياضة فهي تتنقل من اليوغا إلى الركض وركوب الخيل والمشي لمسافات طويلة ، تحب يولاندا حديد أن تمارس أنشطتها في الهواء الطلق .



كما تبدأ يولاندا حديد يومها بشرب كوبًا كبيرًا من الماء الدافئ مع الليمون ، الذي يرطب جسدها ويعمل علي تنبيه جهازها الهضمي.



في كل صباح ومساء ، تعمل علي ترطيب وجهها وجلدها بزبدة الشيا ، التي تغذي البشرة بعمق وتحافظ علي نعومتها و طراوتها.و لاعادة جسدها الي اصفي حالاته تؤكد حديد انها تصوم يوما كل شهر حيث لا تشرب سوي الليمون مع ممارسة اليوجا .



وتم اختيار يولاندا الأم المثالية للعام 2017 أثناء حفل جوائز لوس أنجلوس للأزياء، وجاء ذلك عقب إعلان يولاندا أنها ستقدم برنامجاً جديداً توجه من خلاله نصائح للشابات اللاتي يرغبن العمل في مجال الأزياء.



وعن النصيحة التي قدمتها إلى أبنائها، قالت يولاندا إنها كانت دائماً تنصحهم بأن هناك من يفوقهم جمالاً، وأن عليهم أن يكونوا مثالاً يحتذي به الآخرون من خلال احترام المواعيد وحسن معاملة الناس بدءاً من عامل النظافة في الاستوديو إلى فنيي الإضاءة وخبراء التجميل، لأنهم أكثر الناس احتكاكاً بهم.



تزوجت يولاندا مرتبن الأولى من محمد حديد والد اطفالها و هو فلسطيني الاصل والمرة الثانية من دايفيد فوستر ،والذي تطلقت منه مؤخرا.



