سعوديات يقدمن من واشنطن مشاريع لتطوير المجتمع

أنسامد - 21 أغسطس /آب/ - اختتمت «منظمة هالسيون الحاضنة» الأمريكية أمس الأول برنامجا تطويريا لمجموعة من الرائدات السعوديات المبدعات في مجال التطوير الاجتماعي، بالعاصمة الأمريكية واشنطن.



وقدمت 14 مبدعة سعودية يعملن في مجالات تطوير المجتمع عروضا إعلامية إيضاحية لسبعة مشاريع طموحة يسعين لتنفيذها وإيجاد الدعم لها، وذلك في نهاية برامج دعم المبدعين التي ترعاها جامعة طيبة بالمدينة المنورة بالتعاون مع القنصلية السعودية في نيويورك، وتستضيفها «منظمة هالسيون الحاضنة» الأمريكية.



وعبر المشرف على إدارة الابتكار وريادة الأعمال بوكالة جامعة طيبة للأعمال والإبداع المعرفي الدكتور محمد الغامدي أثناء زيارته لمنظمة هالسيون الحاضنة بواشنطن، عن إعجابه بالمستوى الاستثنائي الذي تقدمه منظمة هالسيون لتطوير المشاريع الاجتماعية، كما هنأ هذه المجموعة من الرائدات السعوديات على امتيازها الابتكاري.



وتسعى المنظمة لتشجيع الإبداع بكل أشكاله في كل أنحاء العالم، وذلك عبر تحفيز ودعم المبدعين الساعين لتعزيز الخير في مجتمعاتهم.



