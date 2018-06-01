الأزهر ردا علي داعية كويتي:إصابة صلاح بلاء ودليل حب الله

أنسامد - الاول من يونيه - أكد الأزهر الشريف أن إصابة محمد صلاح نجم فريق ليفربول الانجليزي هي ابتلاء من الله سبحانه وتعالى، وقد تكون دليلاً لحب الله وليست عقابا منه.



وقال مركز الأزهر العالمي للفتوى في رده على الداعية الكويتي مبارك البذالي الذي قال إن إصابة اللاعب محمد صلاح هي عقاب من الله، لكون صلاح أفطر مع فريق ليفربول الإنجليزي،وفقا ما نقلته الصحف الغربية إن البلاء والمصائب التي يجريها الله -تعالى- على عبادة ليست معللة بعلة معينة ظاهرة للعباد، بل هي من الأمور الغيبية التي يجب على المسلم ألا يفتش عنها لدى الآخرين، وعلى الإنسان أن يحسن الظن بالأخرين وينشغل بنفسه وأحواله.



وأضاف مركز الأزهر العالمي للفتوى في بيان له أن البلاء خير للمؤمن كما ورد في الحديث الشريف، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر، فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء، صبر فكان خيرا له»( صحيح مسلم 4/ 2295).



وأشار الأزهر إلى أن البلاء قد يكون من علامات حب الله للعبد وقرب العبد من ربه، عن عائشة رضي الله عنها، قالت: «ما رأيت أحدا أشد عليه الوجع من رسول الله صلى الله عليه وسلم» صحيح البخاري (7/ 115).



وأكد الأزهر أنه ليست هناك علاقة حتمية بين البلاء وبين الذنوب والمعاصي، بل نرى في واقعنا كثيراً ممن يعصون الله ولا يؤمنون به وهم في أتم صحة وعافية وأكثر أموالاً وأولاداً، مضيفاً بالقول إننا نرى الكثير من المؤمنين يصابون ويمرضون، وكان الأنبياء كذلك، بل إن أشد الناس بلاءً الأنبياء، ويبتلى المرء على قدر دينه، كما ورد في الأحاديث.



وأوضح مركز الأزهر العالمي للفتوى أن البلاء من أقدار الله تعالى التي يجريها على عباده وله في ذلك حِكَم لا يعلمها إلا هو سبحانه، أما عن القول بأن إصابة اللاعب محمد صلاح عقاب من الله كلام يجانبه الصواب ويحيد عن الجادّة، وتقوّلٌ لا يستند إلى دليل.



وكان الداعية الكويتي، مبارك البذالي، قد قال على حسابه في موقع "تويتر" "اللاعب محمد صلاح قرر اللعب مفطرا لأجل ليفربول كما صرح بذلك فعاقبه الله"، وأضاف "مسألة إفطار محمد صلاح انه كان صائما ثم افطر لأجل لعب الكرة وليس لأجل السفر .. فالأمر هي نية الإفطار".



