بالوتيلي لاعب لديه موهبة غير عادية

انسامد - 30 مايو / ايار - ولداللاعب الايطالي الدولي ماريو بالوتيلي عام 1990 في مدينة باليرمو الايطالية .و قد ارتقي في اللعبة الي ان اصبح مهاجما في الفريق الفرنسي او جي سي نيس.



وكانت بداياته في اتحاد كرة لوميزاني وكان عمره وقتها 15 عاما و انتقل الي الانتر ميلان في 2006 و دخل مجال الاحتراف في 2007 و لكن رغم موهبته الغير عادية الا ان رحلة صعوده تعطلت لاسباب في نفس الوقت غير معروفة و استفزازية .



في يناير 2009 اوقفه مدربه الجديد جوزيه مورينهو بسبب مشاكل تتعلق بسلوكيات اللاعب . و في مارس 2010 اثار غضب مشجعيه لظهوره في التليفزيون مرتديا فانلة الاي سي ميلان.



و بعد عدة اسابيع انتقل الي مانشيستر سيتي حيث ظهرت مهاراته متقلبة و غير ثابتة بالاضافة الي فضائحه التي انتشرت في وسائل الاعلام.



و هنا عاد ثانية الي اي سي ميلان لمدة موسم و نصف رجع بعدها الي انجلترا لينضم لليفربول قبل اعارته بعد موسم واحد الي فريقه القديم اي سي ميلان.



و اخيرا هو يلعب الان في صفوف الاو جي سي نيس ،اما في 2012 ظهرت شهرته علي الساحة الدولية خاصة بهدفيه اللذين اخرجا فريق المانيا في الدور قبل النهائي في يورو 2012.



