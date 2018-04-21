وفاه الدي جي العالمي أفيتشي في سلطنة عمان عن 28 عاما

أنسامد - 21 إبريل/نيسان - توفى الدي جي العالمي أفيتشي،أمس الجمعة، في مدينة مسقط، عاصمة سلطنة عمان، عن عمر 28 سنة، بحسب ما قاله بيان أصدرته المتحدثة باسمه ديانا بارون.



وقال البيان: "إنه لحزن عميق أن نعلن عن فقدان تيم بيرجلينج، المعروف أيضا باسم أفينشي".وقد عثر عليه ميتا في مسقط، عمان بعد ظهر يوم الجمعة بالتوقيت المحلي.



وأضاف البيان :"العائلة مدمرة ونطلب من الجميع إحترام حرصهم على الخصوصية في هذا الوقت العصيب. لن يتم تقديم أية بيانات أخرى" ويعد أفيتشي واحدا من أشهر فناني موسيقى الرقص على الإطلاق، وكانت أغنيته "ويك مي أب" على قوائم أفضل 5 أغاني على قوائم فوربس.



وكان الفنان السويدي يعاني من مشاكل صحية منذ عدة سنوات، بما في ذلك إلتهاب البنكرياس الحاد، ويرجع ذلك جزئيا إلى الإفراط في شرب الخمر.



