منال الدباغ: تكريمي دلالة على مكانة المرأة السعودية

انسامد 26 فبراير/ شباط - بعد تكريمها في القاهرة أخيراً ضمن أكبر موسوعة عربية للأرقام القياسية للمنجزين العرب بوصفها أول مصورة رياضية سعودية، وأول مصورة سعودية رياضية تدخل الملاعب السعودية، يستعد المركز العربي للدراسات التابع لجامعة الدول العربية لتتويج المصورة السعودية منال الدباغ بلقب سفيرة النوايا الحسنة في المجال الرياضي في شهر إبريل المقبل. كما تستعد الدباغ للمشاركة في ملتقى الرياضة الذي سيقام نهاية الأسبوع الجاري في ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة المشعة" بجدة.



وقالت الدباغ في تصريح خاص لـ "سيدتي نت": يأتي هذا التكريم تأكيداً على مكانة المرأة السعودية وبصمتها التي باتت واضحة في جميع المجالات، ومنها مجال التصوير الرياضي الذي كان حكراً على الرجال.



وأضافت: "الحمد لله، وجدت كل الترحيب والود، ما سهَّل عليَّ الوجود في الملاعب المحلية والخليجية بدءاً من عام 2009 والعمل مع أكثر من صحيفة داخل الوطن وخارجه".



وتابعت الدباغ: "بعد تطبيق قرار السماح للعائلات بالدخول إلى الملاعب السعودية، حضرت مباراة الاتحاد والاتفاق مشجعةً لفريق الاتحاد، لكنني لم أستطع التصوير، وأتمنى أن أتمكَّن وزميلاتي الإعلاميات في المجال الرياضي من الحصول على تصاريح رسمية لتغطية المباريات والأحداث الرياضية في الموسم الرياضي المقبل".



جدير بالذكر، أن الدباغ تلقت دعوة من الأميرة ريما بنت بندر، وكيل رئيس الهيئة العامة للرياضة للتخطيط والتطوير، للمشاركة متحدثةً في ملتقى الرياضة، إحدى مبادرات الهيئة العامة للرياضة، ويقام في ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بـ "الجوهرة" في 15 فبراير الجاري.



وتحدثت الدباغ عن خبرتها الطويلة في مجال التصوير الاحترافي الرياضي، وتغطية عدد من الفعاليات الرياضية، منها تصوير تصفيات كأس العالم في المنامة، ونهائيات كأس العالم في جنوب إفريقيا عام 2010 لتصبح أول مصورة سعودية تصور نهائيات كأس العالم.



كما حصلت على جائزة "المفتاحة" بوصفها أفضل مصورة فوتوغرافية رياضية في عام 2010 ببطولة النخبة في مدينة أبها، وعلى المركز الثالث في مسابقة أفضل صورة رياضية في الملتقى الخامس للمصورين العرب للصحافة الرياضية في البحرين.



