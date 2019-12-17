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ايطاليا:دخول سيارات الأجرة الطائرة وطائرات بدون طيار الخدمة
    Trasporto aereo: Conferenza Nazionale [ARCHIVE MATERIAL 20190320 ]

    انسامد - 17 ديسمبر - كانون الاول - سيارات الأجرة الجوية والطائرات بدون طيار التي تراقب الجسور ستقوم بتوصيل أكياس الدم للمستشفيات ، عبر شبكة طرق على ارتفاع لا يقل عن 150 متر فوق رؤوسنا حيث يمكنك تجربة حلول للتنقل السريع والنظيف. .

    هذه هي الأهداف التي دفعت وزيرة الابتكار باولا بيسانو ورئيسة مدرسة الطيران المدني الوطنية نيكولا زاتشو إلى توقيع اتفاق.. يهدف المشروع الذي يحمل اسم "النقل الجوي الحضري" إلى رفع حركة المرور إلى أعلى.. و يعبر عن الأهداف طموحة ، خاصة بالنسبة لإيطاليا. في الواقع ، يتم إجراء محاولة لإجراء تغيير ، استنادًا إلى "استراتيجية وطنية" تعمل أيضًا على إشراك أفراد عاديين في المشروع مدعومين بدعم عام ، بناءً على الاتفاق المبرم بين السلطة التنفيذية وسلطة الطيران المدني الوطنيةكما ان "سيارات الأجرة الجوية" مذكورة في البروتوكول.

    و سيبدأ المشروع غالبا من خلال استخدام الدرون في توصيل اكياس الدم الي المستشفيات لضمان عامل السرعة.

    وتشير زاتشو إلى أن "القضايا التي كانت تعتبر خيالًا منذ بضع سنوات فقط أصبحت" حقيقية بالفعل ": من الرحلات الجوية دون المدارية إلى الأقل من سرعة الصوت

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