الفاتيكان:الدولتين السبيل الوحيد للسلام الإسرائيلي الفلسطيني

أنسامد - 20 نوفمبر / تشرين الثاني - علق الكرسي الرسولي يوم الأربعاء على تجدد التوتر في الشرق الأوسط وأكد أنه يرى أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد ليعيش الإسرائيليون والفلسطينيون في سلام.



"في سياق القرارات الأخيرة التي تهدد بتقويض عملية السلام الإسرائيلية الفلسطينية والاستقرار الإقليمي الهش بالفعل ، يكرر الكرسي الرسولي موقفه من حل الدولتين للشعبين ، باعتباره السبيل الوحيد للتوصل إلى حل كامل" وقفا لبيان الفاتيكان، مضيفا "هذا الصراع القديم".



"إن الكرسي الرسولي يدعم حق دولة إسرائيل في العيش في سلام وأمن داخل الحدود المعترف بها من قبل المجتمع الدولي ، ويدعم نفس الحق الذي يخص الشعب الفلسطيني ، والذي يجب الاعتراف به واحترامه وتنفيذه.



"يرغب الكرسي الرسولي في أن يجد الطرفان ، اللذين يتفاوضان مباشرة مع بعضهما البعض ، بدعم من المجتمع الدولي ووفقا لقرارات الأمم المتحدة ، حلاً وسطا عادلًا يأخذ في الاعتبار التطلعات المشروعة للشعبين".

