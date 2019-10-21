فاريتي تعلن عن إطلاق فاريتي إيطاليا

أنسامد - 21 أكتوبر /تشرين الأول - أعلنت مجلة Variety عن إطلاق
Variety Italy ، وهو إصدار دولي جديد باللغة الإيطالية سيحتوي على
محتوى متنوع أصلي ومشترك موجه إلى جمهور إيطالي.
تمثل هذه الشراكة النسخة الدولية الثانية من المنشور ، بعد الإعلان
عن شركة Variety China في وقت سابق من هذا العام.
تعاونت Variety مع Web Magazine Makers ، بقيادة الرئيس Luciano
Bernardini de Pace والرئيس التنفيذي Pietro Peligra. ستبدأ
الشراكة ، بموجب ترخيص مع شركة Penske Media Corporation ، في نشر
محتوى متميز عبر منصات رقمية واجتماعية وبودكاست وفيديو. ستغطي
Variety Italy أيضا تنفيذ الأحداث الحصرية في روما وميلانو
والبندقية خلال أهم مهرجانات الأفلام الإيطالية.
وقالت ميشيل سوبرينو-ستيرنز ، ناشر مجموعة فارايت وكبير مديري
الإيرادات: "تواصل شراكة فارايتي المثيرة مع Web Magazine Makers
توسعنا العالمي ، وتقدم مقالاتنا الافتتاحية والفعاليات على مستوى
عالمي لجمهور