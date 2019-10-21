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فاريتي تعلن عن إطلاق فاريتي إيطاليا
محتوى متنوع مشترك موجه إلى جمهور إيطالي
    أنسامد - 21 أكتوبر /تشرين الأول - أعلنت مجلة Variety عن إطلاق Variety Italy ، وهو إصدار دولي جديد باللغة الإيطالية سيحتوي على محتوى متنوع أصلي ومشترك موجه إلى جمهور إيطالي. تمثل هذه الشراكة النسخة الدولية الثانية من المنشور ، بعد الإعلان عن شركة Variety China في وقت سابق من هذا العام.

    تعاونت Variety مع Web Magazine Makers ، بقيادة الرئيس Luciano Bernardini de Pace والرئيس التنفيذي Pietro Peligra. ستبدأ الشراكة ، بموجب ترخيص مع شركة Penske Media Corporation ، في نشر محتوى متميز عبر منصات رقمية واجتماعية وبودكاست وفيديو. ستغطي Variety Italy أيضا تنفيذ الأحداث الحصرية في روما وميلانو والبندقية خلال أهم مهرجانات الأفلام الإيطالية.

    وقالت ميشيل سوبرينو-ستيرنز ، ناشر مجموعة فارايت وكبير مديري الإيرادات: "تواصل شراكة فارايتي المثيرة مع Web Magazine Makers توسعنا العالمي ، وتقدم مقالاتنا الافتتاحية والفعاليات على مستوى عالمي لجمهور
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