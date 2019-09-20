إيطاليا وإسبانيا تطالبان بدعم أوروبي أكبر إزاء قضايا الهجرة

أنسامد 20 سبتمبر / ايلول - طالب وزيرا داخلية إيطاليا لوتشانا لامورجيزي، وإسبانيا فرناندو جراندي مارلاسكا بدعم أكبر من جانب الاتحاد الأوروبي للبلدان الواقعة على الحدود الخارجية للاتحاد الاوروبي في مجال إدارة الهجرة.



وناقش الجانبان الضغط الذي تشهده منطقة المتوسط بسبب الهجرة والحاجة إلى إدارة مشتركة لتدفقات الهجرة ومجالات إصلاح منظومة دبلن، على ضوء قمة فاليتا المقرر عقدها يوم الاثنين بمشاركة إيطاليا وألمانيا وفرنسا ومالطا وفنلندا والمفوضية الأوروبية.



وأعرب الطرفان عن التوافق التام بشأن الالتزام المشترك بتعزيز التعاون الأمني الدولي، مع إشارة خاصة إلى مكافحة الإرهاب.



