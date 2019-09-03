معرض نابولي..نابولي من 21 سبتمبر

انسامد - 3 سبتمبر - ايلول - يفتتح يوم 21 سبتمبر المعرض التاريخي " نابولي..نابولي " و يستمر حتي 21 يونيو القادم في متحفي كابوديمونتي و الغابات الملكية ..



سيشكل التناغم والطبيعة الراقية للسيراميك في متحف كابوديمونتي إلى جانب أزياء مسرح سان كارلو ، والفن المستوحى من فيزوف والموسيقى ، جوهر المعرض .



يقام المعرض تحت رعاية سيلفان بيلينجر وبرعاية متحف كابوديمونتي والمتحف الغابات الملكية (متحف ريال بوسكو دي كابوديمونتي) بالتعاون مع تياترو دي سان كارلو في نابولي ، الذي أنتجه ونظمته دار النشر إليكتا .



سيمكن المعرض الزوار من السفر عبر الزمن إلى العصر البربوني..



عندما كانت المدينة عاصمة للمملكة خلال القرن الثامن عشر وما بعده ، خلال سنوات حكم تشارلز الثالث إلى فرديناند الثاني.



هناك جوانب عديدة من نابولي يكشفها المعرض ، من أكثرها مرحا و سطحية حتي اكثرها عمقا من الثقافة والموسيقى والمسرح - إلى الأكثر مأساوية و الذي يمثله التهديد المستمر الذي يسببه بركان فيزوف الذي قد ينفجر في أي وقت. يسافر الزوار عبر الزمن من خلال عبور 18 قاعة بدئا من المبني الملكي ذو التصميم المذهل والجذاب الذي قام به الفنان هوبير ليجال : سيتم عرض أكثر من 1000 قطعة بما في ذلك 600 قطعة خزفية من المصانع الملكية في كابوديمونتي نابولي ، أكثر من 100 قطعة من الأزياء ، والآلات الموسيقية والأعمال الفنية والأثاث والحيوانات المحنطة. ستحتل الموسيقى مكان الصدارة في "الحكاية" ، حيث تمزج بين الغموض والتاريخ وتوثيق تسليم السلطة وتطور المجتمع والتغيرات في الموضة والأذواق الجمالية.



داخل كل قاعة ، من خلال استخدام سماعات الرأس الديناميكية ، سيتمكن الزوار من الاستماع إلى موسيقى الملحنين المشهورين من جيوفاني بيرغولسي إلى دومينيكو سيماروزا ، جيوفاني باشيني ، جيوفاني بايسيللو ، ليوناردو ليو ونيكولو جوميلي.



المشروع ، وهو الجزء الأخير من ثلاثية المعارض التي يخطط لها المخرج سيلفان بيلينجر لتثمين مجموعات المتاحف ("كارتا بيانكا.



كابوديمونتي إيماجينير" ، الذي عقد في الفترة من ديسمبر 2017 إلى ديسمبر 2018 و "ديسيتي دي كابوديمونتي. ستوري أنكورا دا سكريري"..



من ديسمبر 2018 حتى سبتمبر 2019 كان الجزءان الآخران) ، تم نسج العديد من المواضيع طوال الوقت الذي استغرقته هذه المعارض .



هناك صورة معروفة لنابولي كعاصمة للموسيقى الرحلة الكبري من مصر الي الصين ..هي قاعة تحتوي على مواد ترجع الي بدايات دراسة علم المعادن ، حيوانات مع بعض المعروضات المحنطة من متحف علم الحيوان في جامعة فيديريكو الثانية في نابولي ، قناع بولسينيلا والألعاب والأزياء وطقوس الاحتفالات المعروفة في ذلك الوقت.



