Italiano | English
ANSA.IT
  • انسامد
  • الشبكة الاخبارية لوكالة الأنباء الايطالية أنسا
ANSAMed
مجتمع
أهم الأخبار

أجندا و بيانات صحفية

تقارير خاصة

الأكثر قراءة

شركاء أنسامد

مجتمع - هجرة و اندماج
إجلاء ثلاثة مهاجرين من على متن سفينة أوبن آرمز
    أنسامد - 16 اغسطس / آب - أعلنت منظمة "برواكتيفا أوبن آرمز" الإسبانية غير الحكومية اليوم /الجمعة/ أنه تم إجلاء ثلاثة مهاجرين من على متن سفينة "أوبن آرمز" التابعة للمنظمة لاسباب صحية. وكتبت المنظمة في صفحتها على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "تم إجلاء ثلاثة أشخاص ومُرافق بشكل عاجل الليلة الماضية بسبب مضاعفات طبية تتطلب رعاية متخصصة".

    وأضافت المنظمة "جميع من على متن السفينة بحاجة إلى الهبوط بشكل عاجل، لاسباب إنسانية".

    وكانت دول فرنسا وألمانيا ورومانيا والبرتغال وإسبانيا ولوكسمبورج أعربت عن استعدادها لاستقبال المهاجرين.

    ورست سفينة الإنقاذ "أوبن آرمز" قبالة جزيرة لامبيدوزا الإيطالية وعلى متنها 147 مهاجرا انتشلتهم من قوارب في البحر المتوسط.

    أحداث الأسبوع

    الجمعة 13 إبريل

    الثلاثاء 10 إبريل

    مولد عجل البحر في حوض اسماك جنوة
    فيديو

    مولد عجل البحر في حوض اسماك جنوة

    ألبوم الصور