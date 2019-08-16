أنسامد - 16 اغسطس / آب - أعلنت منظمة "برواكتيفا أوبن آرمز" الإسبانية غير الحكومية اليوم /الجمعة/ أنه تم إجلاء ثلاثة مهاجرين من على متن سفينة "أوبن آرمز" التابعة للمنظمة لاسباب صحية. وكتبت المنظمة في صفحتها على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "تم إجلاء ثلاثة أشخاص ومُرافق بشكل عاجل الليلة الماضية بسبب مضاعفات طبية تتطلب رعاية متخصصة".



وأضافت المنظمة "جميع من على متن السفينة بحاجة إلى الهبوط بشكل عاجل، لاسباب إنسانية".



وكانت دول فرنسا وألمانيا ورومانيا والبرتغال وإسبانيا ولوكسمبورج أعربت عن استعدادها لاستقبال المهاجرين.



ورست سفينة الإنقاذ "أوبن آرمز" قبالة جزيرة لامبيدوزا الإيطالية وعلى متنها 147 مهاجرا انتشلتهم من قوارب في البحر المتوسط.



