احتجاز قائدة سفينة انقاذ المانية في ايطاليا

انسامد - الاول من يوليو - تموز - تم احتجاز سفينة الإنقاذ الألمانية التابعة لمنظمة الإغاثة الألمانية "سي ووتش" وتم وضع قائدتها كارولا راكيتا قيد الإقامة الجبرية بعدما لم تمتثل للسلطات الإيطالية وأرست السفينة التي على متنها 40 مهاجراً في لامبيدوزا، مما تسبب في خلاف دبلوماسي متزايد بين إيطاليا وألمانيا.



وقال وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني، إن التكتيكات العدوانية لقائدة "سي واتش 3" كارولا راكيته أوضحت أن إيطاليا تتعامل مع "مجرمين". وتواجه عقوبة تصل إلى السجن 10 سنوات بسبب أفعالها.



و من جهته .. انتقد الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير السلطات الإيطالية بسبب احتجاز كارولا راكيته، قبطانة السفينة الألمانية "سي ووتش3"، التابعة للمنظمة الخيرية التي تحمل الاسم ذاته والمعنية بإنقاذ المهاجرين.



ودعا الرئيس الاتحادي إلى رد أوروبي على تدفق لاجئين عبر البحر المتوسط. وأكد شتاينماير أنه إذا لم يهدأ الوضع في شمال أفريقيا، ستستمر مشكلة اللاجئين، وقال: "نظرا لأنه لابد أن يحدث المزيد، لذا يتعين على أوروبا القيام بدور أقوى".



