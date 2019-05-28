مصر:اول اجتماع مع البرنامج الايطالي لمبادلة الديون منذ 2015

انسامد - 28 مايو - ايار - لأول مرة منذ ثلاث سنوات اجتمعت في القاهرة لجنة إدارة برنامج مبادلة الديون المصرية لدي ايطاليا..



وقد تم الاعلان عن هذا الاجتماع الأول منذ نهاية عام 2015علي صفحة وزارة الاستثمار و التعاون الدولي علي فيسبوك و من خلال تغريدة علي الحساب الرسمي للسفارة الايطالية في القاهرة .



حضر الاجتماع وفد مصري برئاسة وزيرة التعاون الدولي سحر نصر و السفير الايطالي بالقاهرة جيامباولو كانتيني .



وقد تمت مناقشة اتفاقيات "المرحلة الثانية والثالثة" لبرنامج مبادلة الديون في العديد من المجالات ، "بما في ذلك التعليم التقنية والمهنية ، التدريب ، البيئة ، الآثار ،الزراعة والري .



وفقا لتغريدة السفارة الايطالية علي حسابها علي تويتر تبلغ قيمة المبالغ التي يدور حولها التفاوض في المرحلة الثالثة 100 مليون يورو .



لقد تحول مجموع الدين المصري واجب السداد لايطاليا الي مبادرات للتنمية دخلت حيز التنفيذ بدئا من 2012 و تنتهي في 2023.