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مصر:اول اجتماع مع البرنامج الايطالي لمبادلة الديون منذ 2015
    Egitto: prima riunione conversione debito con Italia da 2015

    انسامد - 28 مايو - ايار - لأول مرة منذ ثلاث سنوات اجتمعت في القاهرة لجنة إدارة برنامج مبادلة الديون المصرية لدي ايطاليا..

    وقد تم الاعلان عن هذا الاجتماع الأول منذ نهاية عام 2015علي صفحة وزارة الاستثمار و التعاون الدولي علي فيسبوك و من خلال تغريدة علي الحساب الرسمي للسفارة الايطالية في القاهرة .

    حضر الاجتماع وفد مصري برئاسة وزيرة التعاون الدولي سحر نصر و السفير الايطالي بالقاهرة جيامباولو كانتيني .

    وقد تمت مناقشة اتفاقيات "المرحلة الثانية والثالثة" لبرنامج مبادلة الديون في العديد من المجالات ، "بما في ذلك التعليم التقنية والمهنية ، التدريب ، البيئة ، الآثار ،الزراعة والري .

    وفقا لتغريدة السفارة الايطالية علي حسابها علي تويتر تبلغ قيمة المبالغ التي يدور حولها التفاوض في المرحلة الثالثة 100 مليون يورو .

    لقد تحول مجموع الدين المصري واجب السداد لايطاليا الي مبادرات للتنمية دخلت حيز التنفيذ بدئا من 2012 و تنتهي في 2023.

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