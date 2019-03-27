مصر وايطاليا والفاتيكان يحيون ذكري اول مبادرة لحوار الاديان

انسامد - 27 مارس - اذار - قام السفير هشام بدر سفير جمهورية مصر العربية في روما والسفير محمود سامي سفير جمهورية مصر العربية لدى الفاتيكان وبصحبتهما يوجينيو بينيديتي رئيس مؤسسة SIB الخيرية، بزيارة مدينة آسيزي الإيطالية، بالتزامن مع مرور ٨٠٠ عام منذ زيارة القديس فرانسيس الأسيزي الى مصر ولقائه بالسلطان الكامل والحوار الذي أجرياه ليمثل فيما بعد نموذجًا يحتوي علي حوار سمح بين الأديان يقوم على مبادئ التعايش السلمي وفهم الآخر.



هدفت الزيارة لإحياء ذكرى تلك المناسبة و الاتفاق مع الجانب الإيطالي على إقامة احتفالية سنوية مشتركة احتفاءً بها، وقد كان في استقبال السادة السفراء وفد من الفرنسيسكان يضم كلاً من الأب أنطونيو ديل أوليو رئيس لجنة "سبيريتو دي أسيزي" ومارينا زولا رئيسة الأبرشية المسكونية ورئس مقاطعة الرهبان في أومبريا وآخرين، إضافة إلى عمدة مدينة أسيزي، ستيفاني برويتي.



تم التركيز خلال اللقاء على أهمية الحوار والتواصل بين الأديان والشعوب والحضارات. واستعرض السفير بدر في كلمته جهود مصر ومؤسساتها الدينية المختلفة في مكافحة التطرف العنف والإرهاب ونشر ثقافة التسامح والتعايش، وقد أشاد الجانبين الإيطالي والفاتيكاني بدور مصر الفعال ومنذ فجر التاريخ، معربين عن تقديرهم الكامل لتاريخ مصر الطويل كونها بوتقة لانصهار الحضارات والثقافات والأديان.



كما اتفق الجانبان على مواصلة الاحتفالات بهذه الذكري التاريخية وإقامة فاعليات مشتركة سنوية لتؤكد على الحرص الكامل على مواصلة الحوار والتواصل مع الآخر.



جدير بالذكر أن تلك الزيارة تأتى بعد أسابيع قليلة من توقيع كلاً من فضيلة الامام الأكبر شيخ الازهر وقداسة البابا فرانسيس وثيقة الاخوة الإنسانية من اجل السلام العالمي والتعايش المشترك، والتي تأكد على أهمية إعلاء المبادئ الإنسانية، وتركز على القيم السامية المشتركة بين الأديان، وضرورة احترام حقوق الانسان والأقليات والمرأة وغيرها من الحقوق الأساسية، وتدعو إلى نشر ثقافة التعايش والتسامح والسلام بين أتباع جميع الديانات. كما تأتي أيضا عقب زيارة الكاردينال ساندري، رئيس المجمع البابوي للكنائس الشرقية إلى مصر، وتحديداً مدينة دمياط، مقر لقاء القديس فرانسيس والسلطان الكامل، وحضوره احتفال أقيم بهذه المناسبة التاريخية.



