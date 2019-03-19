إيطاليا: سالفيني يرفض استقبال سفينة إنقاذ تقل مهاجرين

أنسامد - 19 مارس /آذار- رفض وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني اليوم /الثلاثاء/ استقبال سفينة إنقاذ على متنها 49 شخصاً تم انقاذهم في البحر المتوسط، قبالة السواحل الليبية.



وقال سالفيني إن 49 من طالبي اللجوء الذين تم إنقاذهم في البحر المتوسط ​​بواسطة سفينة تحمل العلم الإيطالي وتديرها منظمة غير حكومية لن يسمح لهم بدخول إيطاليا.



وأضاف لقناة Sky TG24 الايطالية " يمكن أن يتم توفير العلاج والطعام والملابس وكل سبل الراحة لهم. لكن لن تطأ أقدامهم إيطاليا بإذن مني". وتنتظر السفينة Mare Ionio في البحر بالقرب من جزيرة لامبيدوزا يوم الثلاثاء، بعد أن أنقذت 49 مهاجرا، من بينهم 12 قاصرًا، في المياه قبالة سواحل ليبيا يوم الاثنين. ولم يتم منح السفينة الإذن بانزال المهاجرين.



يوم الاثنين ، طلبت منظمة Mediterranea غير الحكومية التي تدير السفينة من السلطات الإيطالية تخصيص ميناء آمن قبل التوجه نحو لامبيدوزا.



لكن سالفيني قال إن سياسة الحكومة بإغلاق موانئ إيطاليا أمام سفن البحث والإنقاذ التي تديرها المنظمات غير الحكومية لا زالت قائمة.



وأضاف سالفيني "لم تكن هذه عملية إنقاذ. هذا يحرض على الهجرة غير الشرعية".



