قمة الطيب فرانسيس رسالة للعالم لا فرق بين مسلم ومسيحى

انسامد - 4 فبراير - شباط - القمة التاريخية المرتقبة التى ستجمع فى وقت لاحق اليوم ،بين فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف،رئيس مجلس حكماء المسلمين، والبابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، ورأس الكنيسة الكاثوليكية فى رحاب دولة الإمارات العربية المتحدة ، تعكس حرص أرفع رمزين للدين الإسلامى والدين المسيحى على التأكيد أن جميع البشر أبناء حضارة إنسانية واحدة .



كما تؤكد أن الأخوة الإنسانية تبنى على أساس السلام والمحبة والمودة والتعاون والمسئولية بعيدا عن المسجد والكنيسة بما يحقق المساواة بين المسلم والمسيحى دون تمييز عندما تكون المساواة فى الحقوق والواجبات ثقافة حياة وسكوك يومى ، وأن التعددية الفكرية تثرى حياة البشر لا تتصادم معها ، ويعكس كذلك اعترافهما بالحاجة الملحة للحوار بين مختلف الأديان، ولتعزيز التفاهم المتبادل والإنسجام والتعاون بين شعوب العالم .



اللقاء يأتي إطار عدة فعاليات تشملها الزيارة الحالي المشتركة لكل من شيخ الأزهر والكرسى البابوى للإمارات، التى أعلنت "عام 2019 عاما للتسامح " ، سيسهم بلاشك فى دعم الجهود المشتركة بين أكبر مرجعتين دينيتين فى العالم ( الازهر والفاتيكان) لنشر قيم السلام العالمى والأخوة الإنسانية بين البشرية جمعاء، بما يضمن حياة أكثر أمنا واستقرارا ، ويسلحهم بآداب الحوار، ويربى أبناءهم على شرعية الاختلاف، ويغرس فى نفوسهم فقه المواطنة ، والعيش المشترك.



