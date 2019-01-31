احصل على 10000 دولار لتنقل عائلتك إلى إيطاليا!

أنسامد - 31 يناير /كانون الثاني/ - تقدم بلدة صغيرة في شمال إيطاليا حافزًا مثيرا للإهتمام حيث تقدّم للمشاركين الفضوليين مبلغًا يصل إلى 9000 يورو ، أو ما يقرب من 10000 دولار أمريكي ، على مدار ثلاث سنوات مقابل الانتقال إلى هناك. إنه عرض يهدف إلى تحفيز الاقتصاد المحلي وتعزيز سكانه الصغار وكبار السن.



وقال جيوفاني برونو ماتييت ، عمدة لوكانا ، إيطاليا ، المدينة المذكورة ، لـ CNN Travel: "لقد تقلص عدد سكاننا من 7000 مقيم في أوائل القرن العشرين إلى 1500 شخص فقط بينما غادر الناس يبحثون عن عمل في مصانع تورينو الكبيرة". "تواجه مدرستنا كل عام خطر الإغلاق بسبب قلة من التلاميذ. لا يمكنني السماح بحدوث ذلك ".في الأصل ، تم العرض للأجانب الذين يعيشون في إيطاليا والمواطنين الإيطاليين أنفسهم ، ولكن سكان البلدة الذين تضاءلوا (حيث يوجد 40 حالة وفاة و 10 ولادات فقط سنوياً) استلزم وجود جمهور أكبر ، وعلى الأرجح أصغر سناً أيضاً.



يبلغ عدد سكان Locana ما يزيد عن 2000 نسمة ، ومساحتها 50 ميل مربع تقريبًا . ووفقًا لـ CNN Travel ، فهي مدينة معروفة في الغالب بمتنزهها الجبلي والأنشطة الخارجية ، مثل تسلق الصخور والسباحة.



