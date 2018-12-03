مشروع تؤامة الاسكندرية و كاتانيا يسير بخطي ثايتة

انسامد - 3 ديسمبر - كانون اول - تعمل مدينتي كاتانيا الايطالية مع مدينة الإسكندرية المصرية في مشروع فريد من نوعه لتؤامة المدينتين حيث يقوم علي شراكات ثقافية واقتصادية خاصة في قطاعات السياحة والأعمال التجارية والزراعية وصيد الأسماك وتقنيات النانو.



وكشفت مصادر في القاهرة عن مشروع اتفاقية ثنائية للتعاون بين محافظة الإسكندرية ، ثاني أكبر مدينة في مصر ، ومدينة كاتانيا الصقلية.



وتأتي هذه المبادرة في اعقاب نقاشات دارت في الثالث من فبراير الماضي ضمن ندوة ضمت الكثير من رواد الأعمال وشخصيات عامة من كاتانيا تحت رعايةأوجينيو بينيديتي جاجليو ، رئيس الجمعية الخيرية الإيطالية "بينيديتي" و التي تعمل علي إعادة إطلاق العلاقات بين مصر وإيطاليا و التي تاثرت بمقتل الطالب الايطالي جوليو ريجيني في يناير 2016 . وتأتي هذه الاتفاقية في أعقاب اتفاق مماثل تم توقيعه بين تورينو والأقصر للتعاون في المجالات المشتركة مثل علم المصريات في عام 2015 أي قبل عام من الأزمة الدبلوماسية بين روما والقاهرة.



ينص مشروع الاتفاقية على رغبة البلدين " في تعزيز الصداقة والتعاون والتفاهم المتبادل" وأن كاتانيا والإسكندرية "ستشجعان" "تبادل الوفود والأنشطة الثقافية" ، و "التدفقات السياحية" المتبادلة بما في ذلك دعم "خطوط الرحلات البحرية بين موانئ المدينتين".



ويؤكد النص أيضا على تشجيع التعاون في قطاعي الزراعة والأعمال التجارية من خلال تبادل الخبرات و انشاء المشروعات المشتركة.



و سيشمل التعاون ايضا في قطاع النانو تكنولوجي ، بما في ذلك زيارات الخبراء في هذا المجال وكذلك في قطاعات التراث الطبيعي والثقافي.



تنص المادة السادسة من مشروع الاتفاقية على "تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية" بين كاتانيا والإسكندرية من خلال تبادل الزيارات بين الوفود ، ولا سيما بين غرف التجارة في المدينتين من خلال تنسيق مشاركتهما في "الأنشطة ذات الصلة" خاصة فيما يتعلق بدعم المشروعات التجارية المتوسطة و الصغيرة.



