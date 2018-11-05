مصر:العمل التطوعي فرصة الشباب لتغيير العالم إلى الأفضل

أنسامد - 5 نوفمبر - / تشرين الثاني /- قالت وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي إن التطوع هو فرصة الشباب لتغيير العالم إلى الأفضل، مؤكدا أهمية العمل التطوعي ونشر ثقافة التطوع كمسؤولية مجتمعية للشباب؛ إيمانا بأهميته ودوره الفعال إلى جانب تواجد العديد من التطبيقات المنتشرة على مستوى دول العالم والتي تساعد على تنظيم فكرة التطوع والتبرع.



جاء ذلك في كملتها التي ألقتها اليوم /الاثنين/ خلال جلسة العمل التطوعي بعنوان (العمل التطوعي نحو مجتمع أكثر مسؤولية) ضمن فعاليات اليوم الثاني لمنتدى شباب العالم، بحضور مجموعة من الشباب أصحاب التجارب المتميزة في العمل التطوعي في مصر والعالم.



وأشارت والي - في كلمتها - إلى مبادرة (بينا) بالوزارة والتي تستهدف تدريب المتطوعين على رفع كفاءة الخدمات في دور الرعاية الاجتماعية ومساعدة المؤسسات لتطبيق معايير الجودة؛ لتحسين أوجه الرعاية المقدمة في هذه الأماكن، مؤكدة دور المتطوعين الهام حيث إنهم شركاء عمل في التنمية.



وقالت إنه يتم إتاحة فرص التطوع بالبرامج والمبادرات الخاصة بالوزارة من خلال الموقع الرسمي لها، كما قدمت الوزارة العديد من البرامج لاستغلال طاقات المتطوعين، مؤكدا أهمية الدور الذي يلعبه الشباب في إنجاح برامج التطوع بحكم ما يملكه من قدرات ومهارات. واستعرضت نماذج لبرامج وتدخلات تعتمد على المتطوعين في وزارة التضامن منها تجربة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان في التطوع والذي يبلغ عدد المتابعين لصفحته 2 مليون متابع ويضم 27 ألف متطوع على مستوى الجمهورية، مشيرة إلى ما يبذلونه من جهد في مساعدة المدمن إلى وحدة العلاج ومتابعة حالته مع أسرته والرد على الاستفسارات الخاصة بهذا الشأن.



