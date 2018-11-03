مناورات «درع العرب ١» تنطلق في مصر

أنسامد - 3 نوفمبر /تشرين الثاني/ - قال الجيش المصري إن قوات مسلحة ومراقبين من ثماني دول عربية يتوافدون على مصر للمشاركة في أكبر تدريبات عربية مشتركة تبدأ اليوم السبت ، في تحرك قد يتطور إلى تكتل إقليمي لمواجهة نفوذ إيران.



وتحاول إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب اقناع دول الخليج العربي ومصر والأردن لبدء تشكيل ما وصفه بعض مسؤولي البيت الأبيض بأنه نسخة عربية من حلف شمال الأطلسي أو «ناتو عربي» لمواجهة تدخلات إيران في المنطقة.



وتدخل تحالف من دول عربية بقيادة السعودية بالفعل في حرب اليمن لدعم الشرعية المعترف بها دوليا، إذ يشن غارات جوية على قوات الحوثيين الانقلابية المتحالفة مع إيران.



وقال المتحدث العسكري المصري في بيان على صفحته على فيسبوك إن قوات جوية وبرية وبحرية وقوات خاصة من الإمارات والسعودية والكويت والبحرين والأردن بدأت الوصول إلى مصر من أجل المناورات التي أُطلق عليها اسم «درع العرب 1» والمقرر أن تجرى بين الثالث و16 تشرين الثاني.



وذكر المتحدث العقيد تامر الرفاعي أن مراقبين من لبنان والمغرب سيحضرون المناورات.



وقال الرفاعي إن التدريبات تندرج في إطار مساعي مصر لتعزيز التعاون العسكري مع الدول العربية الأخرى لكنه امتنع عن التكهن بما إذا كانت قد تتطور إلى شكل ما من أشكال التحالف العسكري.



وأضاف أن التدريب يهدف إلى دعم جهود الامن والاستقرار في المنطقة كما مقاومة الإرهاب. ولن تشارك قطر وسلطنة عمان في التدريبات.



