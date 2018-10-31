وزيرة الثقافة المصرية،ايناس عبدالدايم، تفتتح فعاليات مهرجان

انسامد - 31 اكتوبر - تشرين الاول - تفتتح وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم ورئيس دار الأوبرا المصرية الدكتور مجدي صابر بعد غد /الخميس/ فعاليات الدورة الـ27 لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، والتي تحمل اسم الفنانة الراحلة شادية والمُهداة لاسم الراحلين الموسيقار ميشيل المصري وعازف الكمان سعد محمد حسن.



وذكر بيان للوزارة اليوم أن الفعاليات ستنطلق في الساعة 6:00 مساء من ساحة الأوبرا بفقرات فنية لفصلي كورال أطفال وشباب مركز تنمية المواهب الذي يشرف عليه الفنان عبد الوهاب السيد وتتضمن مجموعة من أغاني التراث الموسيقي وتتوالى بعدها العروض يوميا لفصول العود والقانون والإيقاع والجيتار والسوزوكي وذوي القدرات الخاصة.



ثم يُفتتح معرضان لفنون الخط العربي الأول بعنوان (موسيقى الخط العربي) بقاعة صلاح طاهر للفنون التشكيلية ويضم مجموعة لوحات فنية للفنان محمد البغدادي والثاني بقاعة زياد بكير للفنون التشكيلية بالمكتبة الموسيقية باسم (تجليات) لعدد من مبدعي هذا الفن .



وتبدأ مراسم الافتتاح بعرض فيلم تسجيلي عن الفنانة الراحلة شادية بعدها كلمات يلقيها كل من وزيرة الثقافة ورئيس الأوبرا والمهرجان والفنانة جيهان مرسي مدير المهرجان والمؤتمر، يلي ذلك تسليم دروع التكريم وشهادات التقدير إلى 18 شخصية مبدعة أسهمت في إثراء الحياة الفنية في مصر والعالم العربي وهم: من مصر (الفنانة الراحلة شادية، الموسيقار ميشيل المصري، عازف الكمان سعد محمد حسن، الملحن رياض الهمشري، عازف الكمان حازم سليم، الفنان محمد البغدادي، عازف الإيقاع سعيد الأرتيست، المهندس بدر الزقازيقي، عازف الناي الدكتور قدري سرور، الموسيقار عماد الشاروني، الموسيقار حلمي أمين، المطرب سمير الإسكندراني والموسيقار صلاح عرام). ومن الدول الأخرى (الموسيقار حليم الرومي (لبنان)، المطربة نوال ظاهر حبيب الزيد (الكويت)، الدكتور حبيب ظاهر العباس (العراق)، المطربة لطيفة (تونس) والموسيقار عبد الرب إدريس (السعودية)).



وعلى صعيد آخر، تنطلق فعاليات المهرجان على مسرح سيد درويش (أوبرا الإسكندرية) تزامنًا مع حفل الافتتاح على المسرح الكبير.



يذكر أن هذا المهرجان يقام بدءا من بعد غد وسيستمر حتى 12 نوفمبر المقبل على 7 مسارح هي (الكبير، الصغير، معهد الموسيقى العربية، الجمهورية، الإسكندرية، دمنهور ولأول مرة بالمركز الثقافي بطنطا) ويضم 43 حفلا فنيا يحييه 74 فنانا من 8 دول عربية هي (مصر، تونس، السعودية، البحرين، الأردن، الكويت، لبنان والعراق) وتعقد جلساته في الفترة من 3 إلى 6 نوفمبر، أما مسابقة المهرجان تدور حول الغناء والعزف على الكمان للأطفال والشباب وتقام من 3 إلى 5 نوفمبر بالمسرح الصغير.



