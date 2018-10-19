الجزائر تمنع ارتداء النقاب بأماكن العمل

انسامد - 19 اكتوبر - تشرين الاول - أعلنت الحكومة الجزائرية منع ارتداء النقاب في أماكن العمل، أو أي لبس يتنافى مع طبيعة العمل.



ووفقا لصحيفة النهار الجزائرية، أصدرت المديرية العامة للتوظيف العمومي قرارا بمنع ارتداء النقاب بصفة نهائية أو أي لبس يخفي هوية الشخص في أماكن العمل.



وشددت المديرية على ضرورة التزام الموظفين باحترام قواعد ومقتضيات الأمن والاتصال على مستوى مصالحهم والتي تستوجب تحديد هويتهم بصفة آلية ودائمة.



وطالبت المديرية بالتقيد الصارم بها والامتناع عن أي سلوك أو عمل من أي نوع كان بما في ذلك اللبس، خاصة الذي يتنافى مع طبيعة واجباتهم وأن يكون لديهم سلوك محترم.



وجاء في القرار أيضا، منع كل لبس يعرقل ممارسة مهام المرفق العام لا سيما النقاب الذي يمنع ارتداؤه منعا باتا في أماكن العمل.



