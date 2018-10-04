انطلاق مهرجان الاسكندرية لدول المتوسط

انسامد - 4 اكتوبر - تشرين الاول - أعلنت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط برئاسة الناقد الأمير أباظة، والذي يقام في الفترة من 3 إلى 8 أكتوبر عن إطلاق اسم الكاتبة الصحفية هند موسى والتي توفيت أمس، على المركز الصحفي الخاص بالمهرجان خلال الدورة الرابعة والثلاثين تكريما وتخليدا لاسمها، كما ستصمم إدارة المهرجان بوستر خاص للزميلة الراحلة داخل المركز الصحفي.



يشار إلى أنه في تقليد يعد الأول من نوعه في إطار الاحتفاء برموز السينما ممن يكرمهم المهرجان قررت إدارة الإسكندرية السينمائي إطلاق أسماء الفنانين المكرمين في المهرجان علي قاعات العرض والندوات في الفندق الذي تقام به الفعاليات المهرجان، وهي كالتالي قاعة الفنانة الكبيرة نادية لطفي، قاعة الفنان فاروق الفيشاوي، قاعة المخرج أحمد يحيى، قاعة مدير التصوير د. ماهر راضي، قاعة الموسيقار عمر خيرت، قاعة الناقد والكاتب الكبير كمال الملاخ، قاعة المؤرخ والناقد الكبير أحمد الحضري.



اعلن أباظة إن الدورة ال34 من المهرجان تحمل اسم الفنانة الكبيرة نادية لطفي، كما تُكرم الفنان فاروق الفيشاوي، الذي يُعد هذا أول تكريم له في المهرجانات العربية، وكان في رأيه إنه من الضروري تكريم الفنانين الكبار فهذا حقهم علينا ولكنه ليس ضد تكريم الفنانين الشباب، وتذكر دورة الفنان نور الشريف الذي ذكر إن هذا افضل تكريم له في حياته.



ومن المكرمين أيضًا الموسيقار عمر خيرت والناقدة ماجدة موريس، ومن المكرمين العرب المخرج الفلسطيني حسين القلا الذي تُعد كل افلامه مصرية، من المكرمين الأجانب لأول مرة الإيطالي فرانكو نيرو وسبياستيان هارو وغيرهم، وتمنى أباظة أن يكون للمهرجان دور في الترويج السياحي لمدينة الإسكندرية،كما سيحضر مخرج لبناني من مواليد الاسكندرية ولم يات اليها من 1957م وسعيد بعودته لمسقط راسه.



وأضاف أباظة أنه في المهرجان 3 مسابقات رئيسة؛ مسابقة البحر المتوسط ومسابقة نور الشريف ومسابقة للفيلم القصير، لاول مرة بالمهرجان الثلاثة رؤساء لجان التحكيم مصريين؛ علي عبد الخالق علي بدرخان عزة هيكل، كما أن هناك عروض لأفلام مهمة مثل "ظلال على الجانب الاخر" و" اغنية على الممر"، وهناك احتفال خاص بانتصار السادس من اكتوبر، واحتفال بمرور 50 عام على العملية ايلات، واحتفال بمرور 10 سنوات على وفاة الفنان السكندري يوسف شاهين ونعرض له فيلم عمره 50 عام.



وهناك عدة أماكن لعروض الأفلام الخاصة بالمهرجان منها؛ في قصر الانفوشي وقصر الحرية وسينما راديو وفريال وشيراتون المنتزه وغيرهم.. وهناك ورشتين صحفيين، والعديد من اللقاءات والتكريم، واطلقنا اسماء المكرمين على القاعات؛ قاعة نادية لطفي وقاعة فاروق الفيشاوي.



وذكر أباظة أن المهرجان أنتج75 كتاب في 5 سنوات وهذا يُعد انجاز كبير للمهرجان، وهذا العام توجد مجموعة كبيرة من الكتب والمطبوعات القيمة جدا لكتاب كبار، وفيلم الافتتاح فيلم سوري لدريد لحام وهو من علامات السينما السورية والعربية، وذكر أباظة أن فور رؤيته لبوست على الفيس بوك لباسل الخطيب الذي اعلن فيه عن عمله لفيم جديد مع دريد لحام لم يتردد لحظة وقال له هذا في افتتاح مهرجان الاسكندرية، والفيلم انساني جدا يحتوي على الكثير من المشاعر الانسانية وادعو الجميع لمشاهدته.



الصورة : المخرج المصري يوسف شاهين