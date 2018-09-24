إنطلاق مهرجان "سماع" الدولى للإنشاد والموسيقى الروحية

أنسامد - 24 سبتمبر /أيلول/ - إنطلقت فعاليات مهرجان "سماع" الدولى للإنشاد والموسيقى الروحية فى دورته الحادية عشرة على مسرح بئر يوسف بقلعة صلاح الدين ويستمر حتى 29 من نفس الشهر، تحت رعاية وزيرة الثقافة د. إيناس عبد الدايم. ويتزامن افتتاح المهرجان مع اليوم العالمى للسلام الذى تشارك فيه جميع فرق المهرجان فى الورشة الدولية الأولى التى يقودها الفنان انتصار عبد الفتاح مؤسس ورئيس المهرجان فى حوار فنى بديع ليُقدم لنا معزوفة كونية تتناغم فيها جميع ثقافات الشعوب لإرسال رسالة سلام إلى العالم تؤكد على التواصل الإنسانى بين الشعوب، يُشارك فى المهرجان دول عربية وأجنبية من قارات آسيا وأفريقيا وأوروبا.



كما تًقام احتفالية ملتقى الأديان فى دورته الرابعة تحت شعار" هنا نصلى معاً"بالشموع فى مجمع الأديان بمصر القديمة يوم 27 سبتمبر تشارك فيه معظم الدول فى قداس كونى مع الجمهور وتشارك الطوائف الدينية الإنجيلية والكاثوليكية مع الطائفة الأرذثوكسية.



