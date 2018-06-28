انطلاقة جديدة في مجال تنمية السياحة الإيطالية إلى مصر

انسامد - 28 يونيو / حزيران - تقوم سفارة مصر في إيطاليا بمجموعة من المبادرات بالتعاون مع كل من وزارات السياحة والثقافة والآثار للترويج لمسار العائلة المقدسة بايطاليا ، وذلك في إطار الجهود التي تقوم بها الدولة لتنمية السياحة المصرية .



وأشار السفير هشام بدر سفير مصر في روما الى انه تم افتتاح معرض الايقونات القبطية بالمقر الباباوي بمدينة فيتربو احدي ضواحي العاصمة روما الأحد الماضي بحضور إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة والذي سيستمر حتي 28 أكتوبر 2018.



وقال السفير إن سوق السياحة الإيطالية يشهد حالياً تنوعا في روافده بعد أول زيارة ناجحة قام بها فوج سياحي ديني من ايطاليا يرافقهم الكاردينال مونسينيور فوماجاللي أسقف مدينة فيتربو والأنبا برنابا السرياني اسقف الابراشية المصرية بروما وتورينو لزيارة مسار خطي العائلة المقدسة بمصر في الفترة من 17 الي 21 يونيو الحالي.



وأضاف أن تلك الزيارة تأتي مقدمة لسلسلة زيارات أخرى من إيطاليا الي مصر لكنائس القاهرة القديمة وأديرة وادي النطرون التاريخية خلال الأشهر القليلة القادمة.



تجدر الإشارة إلى أن السفارة المصرية بروما بالتعاون مع وزارة السياحة استضافت رحلات تعريفية لمنظمي رحلات الحج الكاثوليكي وصولاً لهذا الانجاز وهو اول زيارة فعلية لوفد سياحي ايطالي يصل الي مصر . وقام الوفد ببرنامج متكامل جمع بين زيارة 3 نقاط من مسار العائلة المقدسة بمرحلته التجريبية بالكنيسة المعلقة وكنيسة ابو سرجة وعذرا المعادي بالإضافة الي ثلاثة اديرة بوادي النطرون.



وقامت وزارة السياحة بادراج المزارات التاريخية ضمن برنامج الزيارة بالهرم والمتحف المصري وحضور عرض الصوت والضوء للمساعدة في تحقيق اقصي استفادة للسياحة المصرية.



وأشار السفير هشام بدر إلى ان لقاء البابا تواضروس الثاني مع فوج الحج الإيطالي أثناء زيارتهم ومباركة قداسته لهم وكذلك حفاوة الاستقبال من جانب هيئة تنشيط السياحة كان لها اثر بالغ لدى اتحاد منظمي الرحلات وانعكس صدى ذلك إعلامياً ، حيث أبرزت وكالات الانباء الرسمية وكبرى الصحف الايطالية أخبار الزيارة وهو ما ساهم في إبراز صورة مصر الحضارية وتنوعها الثقافي والأمن والأمان الذي يتمتع به السائح عند قدومه إلى مصر وهو ما عزز القدرة التنافسية لمصر في سوق السياحة الإيطالي الذي يشهد منافسة قوية .



