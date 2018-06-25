المرأة السعودية خلف مقود السيارة

انسامد - 25 يونيو / حزيران - دخل قرار المملكة العربية السعودية السماح للسعوديات بقيادة السيارة حيز التنفيذ بداء من منتصف ليل الأحد، لينهي بذلك حظرا دام لعقود علي قيادة المراة السعودية السيارة في المملكة.



وعقب دخول القرار حيز التنفيذ انتشرت علي منصات التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصورا تظهر السعوديات وهن خلف مقود السيارة في شوارع المملكة، في خطوة وصفها البعض بالتاريخية.



ونشر الملياردير السعودي الأمير الوليد بن طلال تسجيلا مصورا في حسابه علي موقع تويتر وهو يجلس في سيارة إلى جانب ابنته ريم التي كانت تقود، وقال "المرأة الآن انطلقت وأخذت حريتها".



وتوجه بالشكر الي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، واصفا هذه الخطوة بانها انجاز.



