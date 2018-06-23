برنامج للتعاون بين مصر وأوروبا حول الهجرة

انسامد - 23 يونيو / حزيران - صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية السفير أحمد أبوزيد ان المساعي المصرية مع الاتحاد الأوروبي قد أسفرت عن التوصل إلى إطار وبرنامج عام للتعاون بشأن الهجرة، وذلك خلال الاجتماع الذي عقد في القاهرة بين الجانبين في ديسمبر 2017.



وقال أبو زيد - رداً على استفسار عدد من المحررين الدبلوماسيين بشأن الأنباء المتداولة حول إمكانية استقبال البرتغال للاجئين مقيمين في مصر - أن هذا التعاون المثمر مع البرتغال يأتي في إطار الحوار المؤسسي القائم بين مصر والاتحاد الأوروبي حول الهجرة، والمساعي التي تبذلها مصر مع الاتحاد الأوروبي من أجل إعادة توطين عدد من اللاجئين المقيمين في مصر، تأكيدا على مبدأ المسئولية المشتركة وتعزيز التعاون بين مختلف الدول في مواجهة أزمة اللاجئين والمهاجرين باعتبارها قضية عالمية.



وأوضح السفير أحمد أبو زيد أن المساعي المصرية مع الاتحاد الأوروبي قد أسفرت عن التوصل إلى إطار وبرنامج عام للتعاون، وذلك خلال الاجتماع الذي عقد في القاهرة بين الجانبين في ديسمبر 2017، والذي تضمن التوصية بقيام الدول الأوروبية بإعادة توطين أعداد من اللاجئين المقيمين في مصر تقديرا للمسئولية والأعباء التي تتحملها باستضافة مئات الآلاف من اللاجئين على أراضيها.



وأشار أبو زيد إلي أن كل من بريطانيا وألمانيا والسويد وهولندا قامت بالفعل بإعادة توطين مئات اللاجئين تنفيذا لهذه التوصيات وتفعيلا لبرنامج التعاون القائم.



وأضاف المتحدث باسم الخارجية أن البرتغال قد طرحت مؤخرا في إطار هذا البرنامج إعادة توطين حوالي 400 لاجئ مقيم في مصر خلال عامي 2018 و2019 بالتعاون والتنسيق الكامل مع الجهات الوطنية المعنية ومكتب المفوضية العليا لشئون اللاجئين في القاهرة.



وأعرب السفير أبوزيد في ختام تصريحاته عن تقديره للدور الذي تقوم به بعض الدول الأوروبية وآخرها البرتغال في التجاوب مع الجهود التى تبذلها مصر في هذا المجال، تفعيلا لما تم الاتفاق عليه في إطار حوار الهجرة المؤسسي بين مصر والاتحاد الأوروبي